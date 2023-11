Tegobe občin zaradi evropskega denarja

Ljubljanski župan Zoran Janković je razkril, da prepočasi pridobivajo povračila denarja za projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi. Občina je opravljena dela izvajalcem plačala, s pristojnih ministrstev pa še vedno ni prejela povračil državnega in evropskega denarja. Po podatkih iz letošnjega oktobra na Magistratu dalj časa čakajo na povrnitev skupno okoli 12,8 milijona evrov. To predstavlja okoli 2,5 odstotka vseh letos načrtovanih prilivov v ljubljanski proračun. Zamude pri izplačilih niso tuje niti drugim občinam, na primer kranjski, novomeški, vodiški, ribniški, pivški in preddvorski občini, medtem ko so v nekaterih drugih občinah povedali, da takšnih izkušenj še niso imeli.