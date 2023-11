Celje. Na dvodnevnem srečanju mladih novinarjev in njihovih mentorjev v Celjski koči se je uradno začela druga slovenska sezona projekta Mladina piše (Jugend schreibt), ki poteka pod okriljem enega najbolj znanih svetovnih časopisov.

Discover Slovenia in Frankfurter Allgemeine Zeitung (Odkrijte Slovenijo v Frankfurter Allgemeine Zeitung) je del projekta po vsem svetu branega in vplivnega nemškega časopisa Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), v katerem se mladi in njihovi učitelji iz vse Evrope eno leto preizkušajo v vlogi novinarjev. V dobrih treh desetletjih delovanja se je projekta udeležilo okoli 2000 mladih, ki so v FAZ objavili članke in reportaže, od leta 2020 pa projekt poteka tudi v Sloveniji. Pokroviteljstvo sta z letošnjim letom prevzela Mestna občina Celje in Zavod Celeia Celje, ki sta pred dnevi pripravila tudi dvodnevno uvodno srečanje tokratne ekipe mladih novinarjev in njihovih mentorjev.

Za dvig medijske pismenosti in bralne kulture mladih

Trideset učencev in dijakov iz Osnovne šole (OŠ) Lava, OŠ Frana Roša, Srednje šole (SŠ) za gostinstvo in turizem Celje, SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje, Gimnazije Celje – Center, II. gimnazije Maribor, Šolskega centra Ptuj in OŠ Videm pri Ptuju je najprej prisluhnilo dolgoletni novinarki in urednici Časorisa dr. Sonji Merljak Zdovc, ki je mladim predstavila osnove novinarskega pisanja. Sledila sta načrtovanje tem in priprava na dobro leto dolg projekt, ki ga bosta mentorsko vodila dr. Gerald Hühner in dr. Monica Hühner iz zavoda Discimus Lab. Mladi bodo pisali prispevke z različnih tematskih področij in se pogovarjali z atraktivnimi sogovorniki, besedila pa bodo objavljena v ponedeljkovih izdajah tega uglednega nemškega časopisa. Namen projekta je dvigniti medijsko pismenost in bralno kulturo mladih, hkrati pa je to priložnost za urjenje rabe nemškega in angleškega jezika. Prek projekta lahko udeleženci predstavijo številne zgodbe iz preteklosti in sedanjosti. Celju in širši regiji omogoča široko prepoznavnost, pomeni pa tudi priložnost za ustvarjanje medgeneracijskega in medkulturnega dialoga ter mladim, ki bodo skozi novinarsko delo prepoznavali in razvijali svoje znanje in potenciale, nudi pridobitev bogatih izkušenj. Poleg vsega naštetega ima projekt pozitiven vpliv na večjo branost tradicionalnih časopisov, tudi pri mladih. Do konca tega meseca je v Osrednji knjižnici Celje na ogled razstava člankov, ki so bili v FAZ objavljeni v preteklosti. Med temi so reportaže o Borutu Pahorju, ministru Matjažu Hanu, veleposlanici dr. Ani Polak Petrič v Berlinu, nemškem veleposlaniškem paru v Ljubljani, o Sloveniji na mednarodnem turističnem sejmu ITB v Berlinu 2023, Dejanu Zavcu, Kristjanu Čehu, Alenu Kobilici, Ivu Boscarolu in drugih znanih Slovencih.