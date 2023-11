#intervju Edmond Oláh, madžarski igralec: Ne počutim se kot Rom

Tri tisoč oštevilčenih opek, ki je na minulem 34. festivalu Liffe osvojil glavno nagrado vodomec, s premišljenimi režijskimi postopki gledalcu briše občutek med fikcijo in resničnostjo; gledališko igro in filmom. Gre za film, ki Evropi in njeni »woke« umetnosti brez zadržkov nastavlja ogledalo, ko nas z nefiltrirano resnico spravlja v nelagodje ter izziva, da premislimo lastno pozicijo v svetu. O temah, ki jih odpira, smo se na zaključku festivala pogovarjali z igralcem Edmondom Oláhom, ki v filmu ekranizira svojo romsko zgodbo.