Naslov je Bagnaia ubranil še pred koncem dirke, saj je Martin v sedmem krogu po padcu odstopil. Bagnaia je imel pred zadnjo dirko 14 točk naskoka pred Martinom in je dirko tudi najbolje začel ter povedel. A vsi scenariji in preračunavanja, katero mesto morata dirkača osvojiti za naslov prvaka, so postali nepomembni v sedmem krogu.

Takrat je Španec, ki je že pred tem naredil napako in ob poskusu prehitevanja Bagnaie zdrsnil s steze in se vrnil na osmem mestu, v zavoju zadel rojaka Marca Marqueza (Honda), oba pa sta končala v pesku. Po odstopu Martina je stari in novi prvak sprva nekoliko popustil ritem in padel na tretje mesto, a je nato po padcih Brada Binderja in Jacka Millerja spet prišel do vodstva.

V razburljivem boju v zadnjem krogu je tudi odbil napad Italijana Fabia Di Giannantonia (Gresini Ducati), tretji pa je bil v Valencii Francoz Johann Zarco (Pramac Ducati).