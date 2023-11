Dallas je po zmagi proti Los Angeles Lakers v noči s srede na četrtek igral drugo tekmo v mestu angelov ta teden. Tokrat niso našli pravega recepta proti sicer na lestvici slabšemu moštvu, z 88 točkami so imeli celo najslabši strelski učinek sezone. Domačini so na krilih trde obrambe že po osmih minutah prišli do vodstva z dvomestnim številom točk. Prepričljivo razliko pa so nato držali do konca tekme.

Igralci Dallasa so v uvodnem delu drugega polčasa zgrešili kar 13 zaporednih metov in bili več kot pet minut brez dosežene točke, v tem času pa so Clippers pobegnili na kar 24 točk razlike.

Za Dallas se je poznala odsotnost obetavnega novinca Derricky Livelyja, ta se je poškodoval na tekmi z Los Angeles Lakers, saj je Dallas močno zaostajal v skok-igri. Na koncu je bilo v tej statistični kategoriji 73:45 za domačine.

Dallas je imel tudi precej slab met, uspešen je bil zgolj pri 37 odstotkih poskusov iz igre. Prvi strelec tekme Dončić je zadel 12 metov od 27 poskusov, predvsem mu ni stekel met za tri točke, saj je iz razdalje zadel le enkrat iz osmih poskusov. Ob tem se je sicer v prvi minuti po udarcu držal za roko, a je tekmo nadaljeval.

Na drugi strani zvezdniška zasedba Clippers ni bila posebej razpoložena v napadu. Paul George je dosegel 25 točk, Russel Westbrook 14, medtem sta Kawhi Leonard in James Harden prispevala zgolj po osem točk. Vendar so domačini razliki naredili v obrambi.

Dončića in Dallas, ki je z izkupičkom 10-6 na četrtem mestu zahodne konference, naslednja tekma čaka v noči s torka na sredo, ko se bodo doma pomerili s Houston Rockets.