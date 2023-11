Cedevita Olimpija se je po prvi tretjini tekmovanja povzpela na 77,8-odstotni izkupiček (7-2). Zaseda drugo mesto v ligi Aba, kar je skoraj zrcalna podoba dogajanja v evropskem pokalu, kjer so Ljubljani po osmih tekmah še brez zmage.

Ljubljančani so na enem najbolj neugodnih terenov v ligi Aba pokazali veliko volje za uspeh, kljub okrnjenemu igralskemu kadru - manjkala sta najvišja posameznika Matković in Šaškov - so igrali čvrsto ter hrabro, trezno in organizirano pa so odigrali tudi zaključek tekme.

Nadoknadili so zaostanek 68:77, ki so si ga gostitelji priigrali na začetku zadnje četrtine, in pokvarili debi slovenskemu strategu Andreju Žaklju na klopi Budućnosti v ligi Aba.

Jones je dobro minuto pred koncem zadel za zaostanek 79:78, isti igralec pa je v zadnji sekundi po podaji Justina Cobbsa dosegel koš za 82:81 in izsilil še dodatni prosti met.

Jones je tekmo končal s 14 točkami in 11 skoki. Točko več je dosegel Cobbs (6 podaj), prvi strelec Cedevite Olimpije pa je bil JR Stewart z 20 točkami (trojke 4:6).

Cedevita Olimpija bo naslednji teden obe tekmi igrala doma; v evropskem pokalu bo v sredo ob 18.30 gostila Pariz, v ligi Aba pa se bo v nedeljo pomerila z Zadrom (17.00).