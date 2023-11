Skupina HSE tarča kibernetskega napada

Skupina Holding Slovenske elektrarne (HSE) je bila ponoči tarča kibernetskega napada, so potrdili na HSE in dodali, da so v reševanje položaja vključene vse pristojne strokovne službe. Po njihovih zagotovilih proizvodnja električne energije v državi zaradi dogodka ni v ničemer ogrožena.