Ljutomersko – Ormoške in Radgonsko-Kapelske gorice slovijo predvsem po vrhunskih vinih, s katerimi so vinarji ponesli slavo tukajšnjih krajev v svet. Prlekija slovi tudi po pristni prleški kulinariki, ki je pomembna turistična privlačnosti teh krajev. Znani so po žgancih, mlečni juhi, smetanovi juhi z gobami, gobovi juhi z ajdovo kašo.... Mnoge od teh jedi ponujajo v prenovljeni, sodobni različici, prilagojeni današnjim obiskovalcem. To je dežela toplih in veselih ljudi. Ustavite se lahko ob reki Dravi in se preko gričev zapeljete do izvrstnih vinskih kleti in ona poti poskusite odlično kulinariko številnih turističnih kmetij. To so kraji, kjer se prepletata sedanjost in tradicija in kjer se lahko ob kozarčku rujnega naužijete čudovitih razgledov.

Ali pa se po goricah odpravite kar peš ali še bolje z električnim kolesom. Le te lahko najamete v TIC Ormož ali pa pri ponudnikih nastanitev, združenih v Razpršeni hotel v destinaciji Jeruzalem Slovenija, ki trenutno združuje že 15 ponudnikov. To je znamka, ki ponuja lokalno kakovost s prleško zgodbo, domačnostjo in gostoljubnostjo na način, kot ga doživljajo lokalni prebivalci. Posebnost Razpršenega hotela je enoten rezervacijski sistem, prek katerega si sami prek njihove spletne strani rezervirate bivanje, bodisi v počitniških hišah, apartmajih, turističnih kmetijah ali pa sobah v gostiščih ali hostlih.

Degustacijo črnega zlata, kot pravijo bučnemu olju, ki je značilno za te kraje, si lahko privoščite v oljarni Jeruzalem SAT v Središču ob Dravi, ki se ponaša z več kot sto letno tradicijo, kjer vam bodo z veseljem predstavili postopek pridelave buč in stiskanje olja, pri čemer nastanejo številni produkti, uporabni v vsakdanji prehrani. Pravijo, da so bučno olje in bučnice zelo zdravilni za prostato in sečila in polni antioksidantov, ki dobro vplivajo na krvnožilni sistem.

Lepote in dobrote neokrnjene narave

Naša prva postojanka, kjer smo tudi prenočili, je bila Sibon Wine & Spa resort, ki leži na vrhu goric v Ivanjkovcih, obdana s črnimi topoli, ki jim domačini rečejo kar prleške palme in vinogradi vsepovsod, kamor seže oko. Človek obstane ob čudovitih razgledih. Potopljen v mir in tišino narave je Sibon posrečena mešanica sodobnosti, saj je stavba spomeniško zaščitena in ima pri obnovi in uporabi omejitve. Tako na primer ni bilo dovoljeno zgraditi dvigalo. Tu lahko doživite lepote neokrnjene narave, pristnost okoliških vinogradov ter predvsem priložnosti, ki jih ponuja bivanje v tem delu Slovenije. Sibon gostom ponuja res vrhunsko izkušnjo v prostorih, kjer se mešata sodobnost in tradicija. Je pa sicer bolj namenjen odraslim, kot otrokom. Sobe so skladno opremljene z naravnimi materiali, ničesar ni ne preveč, ne premalo. Čudovit butični velnes ponuja vrhunsko sprostitev v savnah, v zunanjem neskončnem bazenu in lesenih čebrih, ki so replika čebrov za grozdje.

V Prlekiji je veliko vinskih kleti. Mi smo obiskali vinsko klet Verus. Ustanovili so jo trije prijatelji in vinogradniki ter združili družinske vinograde, znanje in delo in spomladi 2007 v prostorih nekdanje pekarne opremili vinsko klet. Pridelujejo zrela, harmonična vina, ki so značilen predstavnik vinorodnega okoliša. To so sorte, ki so že stoletja uveljavljene in udomačene v njiohovem okolju. Seveda je najbolj znano vino šipon, ki je tudi najstarejša sorta v teh krajih. Poznali so ga že Rimljani, pri nas ga pridelujejo že več kot 1000 let.

Zelo zanimiva prleška trajnostna zgodba je zgodba Centra ponovne uporabe, ki deluje na ormoškem gradu in še na dveh drugih lokacijah. Center zbira stare, še uporabne stvari, ki jih prinesejo ljudje, nekateri jih zavržejo samo zato, ker so umazane, v centru pa jih razvrstijo, očistijo, uredijo in jim dajo novo življenje. Zbirajo oblačila, pohištvo, gospodinjske aparate, posodo in tudi elektroniko, ki je danes kot odpadek velik problem, v centru ponovne uporabe pa jo očistijo in popravijo. Vse obnovljene stvari so naprodaj po simbolični ceni. Delujejo tudi kot popravljalnica oblačil, izvajajo razna šiviljska popravila, obnavljajo, tapicirajo stole in manjše pohištvo, izdelujejo pa tudi nove izdelke iz starih materialov, pa tudi novih. Zanimive so torbe iz gradbenega filca in pralne vrečke za sadje in zelenjavo. Vedno več lokalnih prebivalcev sprejema trajnostni koncept centra in tudi sami prinesejo rabljene stvari v popravilo in prodajo.

Naravni rezervat Ormoške lagune

Z družino in otroci se lahko podate na pohod v čudoviti svet vodnih živali, ptic in bivolov - v Ormoške lagune, ki jih upravlja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic. Vstop je prost, le za skupine nad 10 ljudi je potrebna predhodna najava.

Obsežno mokrišče leži na območju rečnega ekosistema Drave ob Ormoškem jezeru. Plitve bazene s trstišči in sestoji rogoza obdaja poplavni gozd, redek ostanek mehkolesne rečne loke v Sloveniji. Mokrišče je izjemnega nacionalnega in mednarodnega pomena za številne ogrožene vrste ptic. Upravljanje naravnih rezervatov je učinkovit način varstva narave. V Sloveniji jih ustanavljamo z namenom ohranjanja biotske pestrosti in varovanja naravnih in kulturnih virov. Zaradi človekovih posegov v naravo namreč izgubljamo edinstvena življenjska okolja, s tem pa upada tudi številčnost živalskih in rastlinskih vrst.

Naravni rezervati imajo pomembno izobraževalno vlogo in so centri kvalitetnega prikaza narave, promocije naravovarstva in trajnostne rabe naravnih virov, oddiha in zdravega načina življenja. Z vključevanjem lokalnega prebivalstva v različne vidike upravljanja in trženja domačih proizvodov pa so rezervati tudi pomembni nosilci lokalnega razvoja in ekonomije.

Ormoške lagune so pomembno gnezdišče vodnih ptic in ključno postajališče za ptice selivke v Sloveniji. Tukaj je bilo zabeleženih že 29 gnezdečih vrst vodnih ptic, med katerimi so tudi ogrožene in redke vrste kot so čapljica, mala tukalica, kostanjevka, polojnik, rdečenogi martinec in navadna čigra. V času selitve se redno pojavlja 30 vrst, njihovo število v selitvenem obdobju pa lahko doseže tudi več deset tisoč ptic, med katerimi so najštevilčnejši močvirski martinci in togotniki.

Opazovanja splošne javnosti so v svetu vedno bolj prepoznana kot ključna pri spremljanju okoljskih pojavov. Nič drugače ni pri pticah. Naključna opazovanja posameznikov se s pridom uporablja pri spremljanju obdobja selitev, razširjenosti redkih vrst ter pri iskanju morebitnih sprememb pri posameznih vrstah. Podatki, ki so bili doslej zbrani na ta način in analizirani, kažejo na občuten zamik selitve pri pticah, ki odseva vse zgodnejše pomladi in nekatere vrste ptic se sploh ne selijo več v tople kraje.

Na stežaj odprta vrata

V turistični kmetiji Hlebec, v osrčju Prlekije v kraju Kog, vedo, kaj je pristno gostoljubje. Moški del družine Hlebec skrbi za 35 tisoč trt ter iz roda v rod prenaša znanje in ljubezen do zemlje in vina. Vsi, ki imate radi žlahtno kapljico, se boste zagotovo z veseljem zadržali v njihovi odlično založeni vinski kleti. Oba Milana (oče in sin) sta sommelierja in z veseljem vas bosta popeljala v svet njihovih najkvalitetnejših vin. K dobri kapljici se seveda prileže tudi odlična hrana. Gospodinja Verica vam bo postregla z lokalnimi specialitetami, kot so meso iz tunke, domača zaseka, gobova juha, pečena raca in prleške pogače iz ajde, zelja, buč in jabolk. Domač narezek boste dobili tudi, če pridete nenajavljeni, za toplo kosilo pa jih kar pokličite vsaj kakšen dan vnaprej. Vsa hrana je domačega izvora. Na voljo imajo 7 sob, v katerih lahko prespi 17 gostov, letos pa so na vrtu nad hišo naredili velik bazen, saj vedno več gostov, ki k njim prihajajo poleti, ko so temperature visoke, želi takojšnjo osvežitev v bazenu.

Na vrhu Zasavcev, na hribu na nadmorski višini 300 metrov leži turistična kmetija Puklavec. Od tam je čudovit razgled na vse strani po okoliških vinorodnih gričih vse do Jeruzalema in dlje. Oko si spočije ob pogledu naokrog v prav vseh letnih časih, še posebej pa jeseni, ko klopotci neumorno vabijo v dobro družbo. Njihovi vinogradi se nahajajo v osrčju Ljutomersko-Ormoških goric, na Jeruzalemu, Vinskem vrhu, Kajžarju, v Zasavcih in na Kogu, kjer so že davni predniki gojili žlahtno trto in pridelovali odlična vina. Pri družini Puklavec z ljubeznijo, znanjem in marljivostjo obdelujejo 12 hektarov vinogradov s 45000 trtami, iz kateri pridelajo čudovita vina, ki že dolga leta razveseljujejo ljubitelje in poznavalce.

Za prijetno domače vzdušje v dobri družbi poskrbi gospodar Blaž z družino v šarmantni stari lepotici – stari hiši, ki ob domačem vzdušju postreže s tradicionalnimi prleškimi jedmi ob kozarčku odličnega vina. Posebnost njihove kuhinje je prav gotovo domač puran, pečen v krušni peči, prav tako nikoli ne manjka dobrih slaščic. Imajo štiri sobe za osem do dvanajst oseb, za sprostitev pa velja omeniti tudi savno in zunanji bazen. Imajo tudi postajališče za avtodome, največ gostov pa prihaja z Nizozemske.

Razlogov za obisk Prlekije je več, kot dovolj. Ta dežela ima res usodno privlačnost in to prav v vseh letnih časih.