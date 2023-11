Slovenec na avtocesti pri Zagrebu po sporu namerno trčil v druga dva Slovenca

Na hrvaški avtocesti A4 pri Zagrebu je v petek pozno popoldan prišlo do poskusa uboja, potem ko je 39-letni slovenski državljan z avtomobilom namerno trčil v dva Slovenca, stara 35 in 42 let, je danes sporočila zagrebška policijska uprava. Mlajši je pri tem utrpel hujše poškodbe. Po navedbah policije je incident sprožil predhodni verbalni konflikt.