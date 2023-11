»Največji absurd pri vsem skupaj je, da je predstavo odkupilo mesto. Torej je za vsem skupaj na koncu stal prav župan,« je povedal Tarik Filipović. Dvorana je bila med predstavo polna, župan in njegova žena pa sta sedela v prvi vrsti. »Z njima je bil še en par, ki je predstavo zapustil že po nekaj minutah. Takoj sem občutil negativno energijo vseh štirih, ko sta župan in njegova žena iz žepov potegnila mobilna telefona in začela nekaj tipkati, pa sem refleksno povedal, da je prav, da si zapišeta, kar govori doktor seksologije, saj da beležke vedno pridejo prav.« Župan mu je na to odgovoril, da bi lahko vnaprej povedal, kaj je vsebina nastopa, Filipović pa mu je odgovoril, da to kot prvo ni nastop, temveč predstava, kot drugo pa bi se lahko sam pozanimal, kaj si je prišel ogledat. Župan in žena sta vendarle nato ostala do konca predstave, a sta jo zapustila takoj po zadnjem prizoru ob navdušenem aplavzu dvorane.