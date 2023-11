Na prvi sobotni tekmi tega kroga se torej soočajo zadnjeuvrščeni gostitelji z domnevno najslabšim igriščem v ligi proti gostom, ki so na lestvici tretji od zadaj. Reprezentančni odmori vedno vsaj malo spremenijo trende, za katere si je stavec pred odmorom domišljal, da morda veljajo. A po zmagi nad Koprom, s katero so se Domžale končno nagradile za prizadevanja, jim je uspelo izgubiti pokalno tekmo in v Rogaško Slatino prihajajo nič manj zmedene, kot so malodane celo prvenstvo. Rogaška na drugi strani se je po presenetljivi gostujoči zmagi nad Radomljami veselila tudi v pokalu in se zdi v boljšem trendu kot gostje. Pa vendar vse skupaj še najbolj vonja po remiju, za stavniško kvoto 3,20.

Na drugi sobotni tekmi Radomlje gostijo zdi se da formatirano Olimpijo. Radomljam kot da ne ustrezajo slabša igrišča, vendar pa so dobro vodene in jih je pričakovati taktično disciplinirane, v kombinaciji z obrambno prav tako stabilnejšo Olimpijo pa ne gre pričakovati tekme z obilico golov, kar navaja na stavo, da bo skupno padlo manj od 2,5 gola, za kar je na voljo kvota 2,16.

Na prvi nedeljski tekmi bo Bravo gostil Celje, ki je izpadlo iz pokala in ga je v strahu pred novim neuspehom v Šiški pričakovati previdnega. Enako gostitelje. Prav tako remi za kvoto 3,30 ne bi presenetil. Na osrednji tekmi kroga bo Mura gostila Maribor. Obe ekipi sta preživeli pokalni tekmi in se nahajata v zmerno pozitivnem trendu, gre pa za derbi, v katerem je pričakovati gole na obeh straneh, za kar stavnica ponuja koeficient 1,56, v kombinaciji z remijem pa 4,20.

In še Aluminij – Koper, tekma ekip, ki zadnje čase igrata nizke rezultate, in nemara bi bilo lahko tako tudi tokrat, kar pomeni stavo na manj od 2,5 gola skupno za kvoto 1,94, obenem pa se 1,77 vreden dvojni znak na Aluminij prav tako ne zdi zanemarljiv.