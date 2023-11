Afera blatno govedo: zmeda z inšpekcijskim zapisnikom in odločbo o odvzemu živali

Tričlanska ekipa inšpektorjev Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju uprava), ki jo je imenoval direktor inšpekcije Fabian Kos, naj bi do konca prihodnjega tedna preverila, ali je njihova kolegica postopek odvzema 24 goved pri rejcu Rudiju Možganu iz Leskovca pri Krškem izpeljala primerno, nepristransko, kakovostno in dosledno.