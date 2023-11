Na uvodni postaji svetovnega pokala bo do konca prihodnjega tedna kar deset tekem, tudi Mednarodna biatlonska zveza (IBU) pa je napovedala strožji nadzor nad uporabo fluora v mažah za smuči. Vendar to ne bo edina novost v letošnji sezoni. Strožji bo tudi nadzor na strelišču, večjo veljavo pa bo dobil tudi pokal IBU. Mešana štafeta bo potekala na progi 4 x 6 kilometrov. Do letošnje sezone so se prireditelji tekem lahko odločali tudi za progo 4 x 7,5 kilometra.

Slovenska biatlonska izbrana vrsta se je v Skandinavijo podala v torek s Pokljuke, ki je zdaj bogatejša za 940 metrov asfaltne rolkarske proge, kjer je tudi opravila večji del priprav na novo sezono. Na snežnih pripravah je bila v Obertilliachu, kjer je imela tudi pregledni tekmi z Avstrijci in Švicarji. »Ker so imeli Avstrijci v Obertilliachu izbirne tekme, so drugače načrtovali formo in pripravili smuči, zato primerjava ni čisto prava. Me pa veseli, da smo na strelišču delovali dobro. Tako je Anamarija Lampič v sprintu leže zadela vse tarče, stoje je zgrešila dve. Če bi ji to uspelo tudi na tekmah svetovnega pokala, bi bilo odlično. Dobro pa je šlo tudi drugim,« je pred današnjima uvodnima preizkušnjama dejal trener Ricco Gross.

Tudi Marko Dolenc, novi vodja panoge za biatlon in nekdanji reprezentant, je predstavil cilje slovenske reprezentance v letošnji sezoni: »Tako v moški kot ženski konkurenci želimo na tekmah svetovnega pokala priti do stopničk, stopničke pa so tudi cilj na svetovnem prvenstvu na Češkem. V pokalu narodov pričakujemo, da se bo moška ekipa uvrstila med prvih deset in da bo s točkami sezono končala vsaj peterica tekmovalcev, ženska ekipa pa do 15. mesta in s tremi tekmovalkami med točkami.«

Anamarija in Polona računata na strelski napredek

V lanski sezoni sta točke osvajali Polona Klemenčič, ki je bila z 28. mestom najboljša Slovenka v svetovnem pokalu, in Anamarija Lampič. Do svojega najboljšega izida, desetega mesta v najdaljši ženski preizkušnji, je Klemenčičeva prišla prav v Östersundu, ki je bil izjemoma šele marca; v zadnjih dvajsetih letih tam le štirikrat ni bila uvodna postaja svetovnega pokala. »Z lansko sezono sem bila zadovoljna, vem pa, da imam še dosti rezerv, predvsem v streljanju. Če bom streljala bolje kot lani, lahko posežem še višje,« je svoje načrte razkrila Polona Klemenčič, 26-letna biatlonka iz Nemilj pri Kranju.

Podobno razmišlja tudi Lampičeva, ki je v svoji prvi biatlonski sezoni nase opozorila z dvema petima mestoma v sprintu v Hochfilznu in Anterselvi. »Tekaško je forma že zdaj na visoki ravni in mislim, da glede tega ne bo težav. Čeprav mi Polona ves čas diha za ovratnik in me zasleduje. Strelsko se mi zdi, da napredek zagotovo je, a je tudi še veliko nihanj. Lahko imam zelo dober dan in mi gre tako, da so vsi malo začudeni, lahko pa imam zelo slab dan in grem raje v sobo,« je svojo trenutno pripravljenost opisala Anamarija Lampič. V ženski ekipi sta še Živa Klemenčič, ki je »zamrznila« študij na filozofski fakulteti ter se popolnoma posvetila biatlonu, in nekdanja mladinska svetovna prvakinja Lena Repinc.

Tudi za Faka ni popustov

Kot že zadnjih trinajst let bo prvo ime slovenskega moškega biatlona spet Jakov Fak, ki je pri 36 letih enako zavzet na treningih kot ob svojih začetkih. »Nobenih popustov nimam na svojo delovno dobo, kar je tudi prav, če želim biti na visoki ravni. Vse bo odvisno le od mene in od tega, kaj imam pod nogami. Predvsem pa si želim, da bi bil vso sezono zdrav,« je v pričakovanju tekem na Švedskem dejal neuničljivi Jakov Fak, ki se je dotaknil tudi novosti, ki se v letošnji sezoni obetajo v biatlonu. »Vem, da se je naša servisna ekipa potrudila, da bo vse, kot mora biti. Mislim, da lahko optimistično zremo v sezono, sicer pa bomo hitro videli, kakšne so novosti. Smo pa športniki znani po tem, da se hitro prilagajamo spremembam in iščemo rešitve, če se slučajno kje zalomi.«

S prvimi koraki v očetovstvu se sooča Miha Dovžan, ki je lani drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala med slovenskimi biatlonci prepustil Toniju Vidmarju, takoj za njim pa je sezono končal Alex Cisar. Peti član ekipe je Lovro Planko, ki se je lani izkazal s tretjim mestom na EP v Lenzerheideju, šesti pa Matic Repnik, za katerega bo to prva sezona v reprezentanci A.

