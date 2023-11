Najboljši teniški igralec na svetu tudi povsem ob koncu sezone postavlja nove, tokrat osebne mejnike. V četrtfinalu Davisovega pokala v Malagi je proti Cameronu Norrieju dosegel svojo 40. zmago v najprestižnejšem ekipnem teniškem tekmovanju, s katero je Srbijo po zmagi nad Veliko Britanijo popeljal v polfinale. Polovico zaslug za uspeh Srbije je imel Miomir Kecmanović, ki je v uvodnem dvoboju v dveh podaljšanih igrah strl odpor Jacka Draperja. Srbija je bila edina reprezentanca, ki se je v polfinale uvrstila po igrah posameznikov, medtem ko so si Finska, Avstralija in Italija uvrstitev med najboljšo četverico zagotovile po igri dvojic.

Prvi igralec sveta je dobil 21. zaporedni dvoboj v Davisovem pokalu in je neporažen od marca 2009. Proti Norrieju se v dveh nizih ni soočil niti z eno žogico za odvzem servisa, dvoboj pa je dobil v stotih minutah. »V zadnjem obdobju nisem igral veliko dvobojev proti levorokim igralcem, zato sem imel nekaj težav pri pripravi na dvoboj. S svojo igro sem zadovoljen, še bolj pa z ekipnim duhom, ki ga doživljam v Malagi. Sezona je dolga in naporna, kar občutim predvsem v nogah. V Malago sem prišel dat od sebe zadnje atome moči. Verjamem, da imam še dovolj moči za nove uspehe,« se je veselil Novak Đoković.

Vrhunec današnjega drugega polfinala v Malagi bo dvoboj med Srbijo in Italijo, saj se bosta v drugi tekmi posameznikov pomerila Novak Đoković in Jannik Sinner. Tekmeca sta se prejšnji teden na sklepnem mastersu v Torinu pomerila dvakrat. V skupinskem delu je bil z 2:1 v nizih boljši Italijan, v velikem finalu pa z 2:0 Srb. Đoković in Sinner sta ob koncu sezone najboljša igralca na svetu, zato njun dvoboj nestrpno pričakujejo vsi ljubitelji tenisa na svetu. »Italija je močna reprezentanca v vseh športih. Tudi v tenisu. Pripravljeni smo na boj,« napoveduje prvi igralec sveta.

Italija se je v polfinale uvrstila po zaslugi svojega najboljšega igralca. Jannik Sinner je namreč med posamezniki najprej izničil zaostanek, ki ga je v prvem dvoboju priigral Matteo Arnaldi, nato pa sta bila z Lorenzom Sonegom uspešna še v odločilni igri dvojic. »Pritisk je privilegij,« je Jannik Sinner povzel besede Billie Jean King. »Dvoboji v Davisovem pokalu so posebni tudi zato, ker so v primerjavi s posamičnimi turnirji redki. Takrat so vse oči države, od koder prihajaš, uprte vate. To je poseben občutek. Najlepši pa seveda je, če si uspešen. Mi zaenkrat smo, in storili bomo vse, da bomo še naprej,« napoveduje najboljši italijanski teniški igralec.