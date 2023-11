Razkopano območje planine

Obiskovalci Velike planine so z obvestilom zavodu za varstvo kulture dediščine vsaj za nekaj časa ustavili gradnjo podzemnega energetskega voda. Elektro Ljubljana je namreč brez ustreznih dovoljenj in arheološkega nadzora izvajal dela na večjem območju med Malo in Veliko planino, ki je tudi vpisano v register nepremične kulturne dediščine.