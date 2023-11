»Pravijo, da moraš kot posameznik znati oceniti, kdaj je čas za prevzem odgovornosti,« je ob odstopu z mesta predsednika sveta SDS na Facebooku zapisal Logar. Ob tem je ocenil, da je ta čas zanj nastopil zdaj.

Zatrdil je, da je v politiki vedno ravnal tako, kot mu je veleval notranji občutek. Želja po aktivnem udejstvovanju v okviru društva Platforma sodelovanja, ki mu predseduje, pa mu nalaga, da v prihodnje več pozornosti nameni kulturi dialoga v slovenskem družbenem okolju, je navedel. Zaveda se, da to ni popularno, še posebej te dni, ko je Slovenija po njegovem mnenju priča igri moči v slovenski politiki.

»Različni pogledi, ki sem jih prinašal kot funkcionar stranke v notranje razprave, so zdaj naloga drugih. Odprte glave so dobrodošle, saj za dolgoročni razvoj in napredek ni hujšega, kot je enoumje. V stranki, zlasti pa v slovenski družbi,« je zapisal.

Logar sicer ostaja poslanec in član stranke, a brez »funkcije v hierarhiji« SDS, je navedel. Prepričan je, da bo s tem marsikoga razbremenil tudi spraševanja o njegovem delovanju. Zagotavlja še, da ostaja aktiven politik z željo po vsebinskem prispevku k razvoju Slovenije. Glasoval bo za dobre predloge in se trudil v politiko prinašati zdrav razum in duh sodelovanja, zatrjuje. »Naj bo to dobrodošlo, še posebej v času, ko pri nekaterih na glasovanje vpliva celo kozmični dež,« je pristavil.

Člani sveta stranke se sicer pravkar sestajajo na redni seji sveta, po kateri je pričakovati tudi prvi odziv stranke Logarjevo odločitev. Po statutu SDS sicer predsednika sveta stranke na predlog predsednika SDS imenuje svet izmed svojih članov. Enako velja za razreševanje predsednika sveta.

Logar je sicer dolgoletni član stranke, mnogi pa so ga v preteklosti že videli tudi kot možnega naslednika Janeza Janše na čelu stranke.

Lani se je kot neodvisni kandidat podal v kandidaturo za predsednika države, a v drugem krogu izgubil proti aktualni predsednici Nataši Pirc Musar. Takrat je v prvi izjavi, dejal, da »smo na pragu nečesa velikega«. Letos je tako ustanovil društvo Platforma sodelovanja, vse od takrat pa so se v javnosti vrstila ugibanja, ali bo morda tako unovčil svoj politični kapital in stopil na samostojno politično pot. Logar se o možnosti ustanovitve stranke nikoli ni izrekel, ob ustanovitvi društva pa je dejal le, da če v društvu s svojimi predlogi ne bodo uspešni, dopušča odprto tudi to pot.

V DZ je bil Logar prvič izvoljen leta 2014, trenutno je poslanec tretji mandat. V prvi in drugi Janševi vladi je bil direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Med prvim predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije je bil tudi uradni govorec predsedstva, v tretji Janševi vladi pa minister za zunanje zadeve. Vodil je tudi ljubljanski odbor stranke, po lanskih lokalnih volitvah pa tudi s te funkcije odstopil. Leta 2018 je neuspešno kandidiral za ljubljanskega župana.