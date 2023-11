Vrednost kazalnika gospodarska klima je znašala −4,8 odstotne točke in je bila za 0,7 odstotne točke višja kot mesec prej (−5,5 odstotne točke). K dvigu so prispevali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,0 odstotne točke), med potrošniki (za 0,2 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke). Negativno sta na spremembo vrednosti vplivala kazalnika zaupanja v trgovini na drobno (za 0,5 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke).

V primerjavi s prejšnjim novembrom je bila vrednost kazalnika gospodarska klima nižja za 2,9 odstotne točke. Upad je bil posledica nižjih vrednosti kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,8 odstotne točke), predelovalnih dejavnostih (za 0,9 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,8 odstotne točke) in gradbeništvu (za 0,4 odstotne točke), medtem ko je imel kazalnik zaupanja med potrošniki pozitiven vpliv (za 1,0 odstotne točke).

Rast zaupanja v v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih

Več je bilo zaupanja v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih, manj v trgovini in enako v storitvenih dejavnostih.

Podjetja v predelovalnih in storitvenih dejavnostih so največ vlagala v zamenjavo starih naprav in opreme, sledili sta razširitev zmogljivosti in racionalizacija procesov. Kazalnik zaupanja je bil na mesečni ravni višji za tri odstotne točke, v primerjavi s prejšnjim novembrom in dolgoletnim povprečjem pa se je znižal za dve odstotni točki oziroma osem odstotnih točk. Izboljšala sta se kazalnika pričakovana proizvodnja in zaloge končnih izdelkov (prvi za sedem odstotnih točk, drugi za eno odstotno točko), vrednost kazalnika skupna naročila se ni spremenila.

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini pa se je tretji zaporedni mesec znižala. Na mesečni ravni je bila nižja za devet odstotnih točk, na letni ravni za 15 odstotnih točk in v primerjavi z dolgoletnim povprečjem za osem odstotnih točk. V storitvenih dejavnostih se vrednost kazalnika na mesečni ravni ni spremenila, na letni ravni je bila za 6 odstotnih točk nižja, v primerjavi z dolgoletnim povprečjem pa za 3 odstotne točke višja.

Višje investicije v predelovalnih dejavnostih

Novembra je 30 odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih poročalo, da so bile njihove investicije letos višje kot leto prej, 23 odstotkov pa, da so bile nižje. Za prihodnje leto jih 24 odstotkov predvideva, da jih bodo povečali, 22 odstotkov pa, da jih bodo zmanjšali.

Največ podjetij je poročalo o vlaganjih v zamenjavo starih naprav ali opreme (72 odstotkov podjetij). Sledila so vlaganja v razširitev proizvodne zmogljivosti (30 odstotkov podjetij) in racionalizacijo procesov (23 odstotkov podjetij). Načrti za prihodnje leto so pri vlaganjih podobni: največ jih bo tako kot letos vlagalo v zamenjavo starih naprav ali opreme (74 odstotkov podjetij,, sledijo investicije v razširitev proizvodne zmogljivosti (33 odstotkov) in racionalizacijo procesov (25 odstotkov).

Največ podjetij, 61 odstotkov, je pri spodbujanju investicij za letos navedlo tehnične dejavnike, 32 odstotkov povpraševanje, 15 odstotkov podjetij pa finančne pogoje.