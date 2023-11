Cena ukrajinske zmage

Bidnova administracija je ta teden razglasila zmago Ukrajine v vojni z Rusijo. Definirala jo je kot: »Ukrajina je ponovno zavzela več kot polovico svojega ozemlja, ki so ga ruske sile zasedle od februarja 2022. [...] Še naprej jih bomo podpirali, da bodo v čim močnejšem položaju za pogajalsko mizo, ko bo čas za to.« Kakšna je cena te zmage in kdo so poraženci?