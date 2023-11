#kritika Zabava pred kritičnostjo

V preseganju meja, kar je tudi slogan obeh Goric kot evropske prestolnice kulture, poteka že 24. festival intermedijske umetnosti, ki ga je kurirala Nina Jeza, vodi pa Pavla Jarc. Življenja zunaj omrežja si danes ne moremo več predstavljati, zato je treba spremembe v naših življenjih obravnavati s sredstvi novih tehnologij, da bi lahko razmišljali o naši vlogi v tem digitalnem ekosistemu. Festival Pixxelpoint v Novi Gorici je nastal kot drugi po vrsti za mariborskim MFRU, ki jima je sledil Kiblix, in ob Speculum Artium Trbovlje, Izis v Kopru in R.o.R v Novi Gorici ter zadnji razstavi v ljubljanski Cukrarni Konsekvence tvori pomembno krajino intermedijske umetnosti, ki povezuje več medijev in krepi zavest o izjemnem vplivu novih tehnologij in znanosti na prihodnost. Letos festival raziskuje temo Življenje v (o)mrežju in obljublja kritično obravnavo zelenega prehoda in zbiralnikov električne energije, vpogled v konstrukcijo identitete in odnosov v spletnih skupnostih, in kako se vse skupaj odraža v intermedijski umetnosti. V galeriji Agoré v stari Gorici so interaktivni dizajnirani virtualni svetovi, po katerih sem se sprehajal s svojim avatarjem in VR-čelado na glavi ter pogovarjal z avtorico Tanjo Vujinović o čudovitem svetu rastlin v prazgodovini biomorfnih organizmov, na osnovi katerih je razvila sila zanimive vrtove, imenovane AvantGarden. Med prijetnim pogovorom sem raziskoval vse te neverjetne organizme in brezmejnost čudovitega ekosistema.