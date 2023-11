Slovenski sodnik kaznovan z desetimi leti prepovedi udejstvovanja v tenisu

Slovenskega teniškega sodnika Marka Ducmana so zaradi stav na dvoboje in prirejanja podatkov suspendirali za deset let, je sporočila Mednarodna agencija za teniško integriteto (Itia). Ducman, ki je sodil na turnirjih ITF, ATP in WTA, je bil od 8. septembra začasno suspendiran, potem ko je priznal kršitve teniškega protikorupcijskega programa.