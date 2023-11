#intervju Jurij Šuhel - Jorge in Bojan Varga, člana kolektiva The Stroymachine: Inštrumetov za dvanajsttonski tovornjak

Multiinštrumentalisti in izumitelji The Stroymachine so nazaj. Pravzaprav nikoli niso zares odšli, vsako leto denimo zaženejo Ljubljanski maraton. Se pa po daljšem času vračajo na koncertni oder, z novo zvočno podobo in novo ploščo Renesonanza, ki jo bodo premierno predstavili jutri v Cukrarni v Ljubljani. Predalčkanja ne marajo, pravijo pa, da je »industrial« glasba njihova preteklost, ki jo še vedno spoštujejo in še vedno odzvanja, vse preostalo pa je paleta najrazličnejših stilov, žanrov, unikatnih zvokov iz doma narejenih inštrumentov. Trenutno je v bendu dvanajst glasbenikov, pogovarjali smo se z dvema. Bojan Varga je k skupini pristopil leta 2017, poznamo ga tudi kot bobnarja zasedbe The Canyon Observer, Jurij Šuhel - Jorge pa je zraven od začetkov leta 2007, ko je glasbeni kolektiv osmih slišal še na ime The Stroj.