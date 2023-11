Evropska nogometna zveza Uefa je med kandidate za najlepši zadetek zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Nemčiji 2024 izbrala tudi odločilni zadetek Benjamina Verbiča proti Kazahstanu. Verbičevemu zadetku z roba kazenskega prostora delajo družbo še zadetek Šveda Emila Forsberga proti Estoniji, zadetek Francoza Yussoufa Fofane na tekmi proti Grčiji in Madžara Dominika Szoboszlaija proti Črni gori. Svoj glas za najlepši zadetek kroga lahko prispevate na tej povezavi.

Po sklepu skupinskega dela kvalifikacij na evropsko prvenstvo 2024 so (večinoma) znani tudi bobni, ki bodo narekovali žreb skupin na prvenstvu. Uganka so le še tri ekipe, ki se bodo na prvenstvo uvrstile prek dodatnih kvalifikacij. Slovenija se nahaja v tretjem bobnu, skupaj s Hrvaško, Nizozemsko, Češko, Slovaško in Škotsko. S temi reprezentancami se naši nogometaši v skupinskem delu ne bodo mogli pomeriti. Ker se Srbija nahaja v četrtem bobnu, bi se lahko v Nemčiji ponovila ena najbolj spektakularnih tekem skupinskega dela evropskih prvenstev, ko sta se leta 2000 v Charleroiju Slovenija in Srbija razšli z neodločenim izidom 3:3. Ples kroglic lahko Slovencem nameni tudi kup drugih zanimivih kombinacij. Žreb bo na sporedu 3. decembra ob 18. uri.

Boben 1:

Nemčija (gostiteljica)

Portugalska

Francija

Španija

Belgija

Anglija

Boben 2:

Madžarska

Turčija

Romunija

Danska

Albanija

Avstrija

Boben 3:

Nizozemska

Škotska

Hrvaška

Slovenija

Slovaška

Češka

Boben 4: