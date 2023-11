Izjave voditeljev Izraela, Katarja, ZDA in Hamasa so ves dan nakazovale, da je dogovor o izpustitvi dela talcev, ki jih je Hamas ugrabil med terorističnim napadom na Izrael 7. oktobra, v zameno za izpustitev Palestincev iz zaporov in krajšo prekinitev ognja, blizu. Številke, ki so se vrtele čez dan, so se razlikovale, nazadnje pa je obveljalo, da bo Hamas izpustil 50 talcev (30 otrok, osem mater in še dvanajst žensk), Izrael pa 150 Palestincev in pristal na štiri- do petdnevno prekinitev ognja v Gazi, kar je doslej zavračal z utemeljitvijo, da bi Hamas to izkoristil za strnitev svojih vrst. Poleg tega naj bi vsak dan v južni del Gaze vstopilo sto tovornjakov s humanitarno pomočjo. Menda Hamas ni hotel pristati na zahtevo Izraela, da osvobodi tudi vojaške soproge talk, ki naj bi bile izpuščene.

Skrajno desna ministra proti dogovoru

Pogajanja so potekala v Katarju. »Nikoli nismo bili tako blizu dogovora,« je včeraj dejal tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Podobno se je na telegramu izrazil Ismail Hanija, vodja političnega krila Hamasa, ki živi v Katarju. Tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu je dal vedeti, da se bliža osvoboditev talcev, potem pa je proti večeru sklical zasedanje tričlanskega varnostnega kabineta in nato še vlade, kjer je predlog dogovora s Hamasom dal na glasovanje.

Nekateri skrajno desni člani vlade so vnaprej povedali, da so proti dogovoru. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir je dejal, da je predlog »katastrofa«. Proti je bil tudi finančni minister Bezalel Smotrich, ki je dejal, da bi morali dovoliti propad Gaze. Ostro je tudi kritiziral vojni kabinet, v katerem sedijo Netanjahu, obrambni minister Joav Gallant in opozicijski voditelj Beni Ganc, je poročal Times of Israel. Proti dogovoru je bila tudi izraelska vojska. Ultraortodoksna stranka Šas naj bi na drugi strani dogovor podprla.

ZDA, ki imajo med talci okoli deset svojih državljanov, so bile močno vpete v pogajanja in so kot najpomembnejši izraelski zaveznik pritiskale na judovsko državo, naj popusti glede premirja. Na pogajanjih je sodeloval tudi Egipt, ki naj bi sprejel izpuščene talce.

Velik vpliv Katarja

Francoski analitik Frédéric Encel je za televizijo France2 dejal, da ima pri osvoboditvi talcev glavno vlogo Katar, ki lahko od Hamasa zahteva poslušnost, ker mu že dvajset let daje denar in gosti njegove voditelje. Majhni Katar se želi na teh pogajanjih izkazati kot učinkovit posrednik. V resnici je edini, ki se lahko pogovarja tako s Hamasom kot z Izraelom. »Hamas ne more grobo zavrniti Katarja,« pravi Encel. Pogajanja pa so dolga, ker že zaradi javnega mnenja nobena stran ne sme popustiti zlahka. Hamas hoče iztržiti čim več in računa na pritisk družin talcev na Netanjahuja, ki si ob vsej svoji oslabljenosti znotraj Izraela ne more dovoliti, da bi iz teh pogajanj izšel kot poraženec, in uradno noče pristati na premirje. »Mogoče se je dogovoriti o izrazu, ki ne bo premirje, a bo na terenu pomenil nekako ravno to,« pravi Encel. Zato Netanjahu tudi poudarja, da nobeno premirje, premor ali kar koli že ne pomeni konca vojne v Gazi, ki da bi se takoj po izpustitvi talcev nadaljevala.

Težavo Hamasa na pogajanjih pa Encel vidi tudi v tem, da so velik del talcev zajele druge palestinske skupine, zato Hamas težko odloča o njih. »Zelo verjetno so talce preselili v južni del Gaze, ker je severni del obkolila izraelska vojska,« je dodal.

Izraelska vojska je medtem objavila tudi posnetek vhoda v predore pod bolnišnico Al Šifa.

Uspešna evakuacija slovenske družine Slovenija je prejšnji teden v zelo težkih okoliščinah iz severnega dela Gaze v Egipt evakuirala tričlansko slovensko družino, ki je ta čas v oskrbi v Kairu in se bo pozneje vrnila v Slovenijo, je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Dve evakuirani osebi sta poškodovani, od teh ena huje – ta je po navedbah virov na zunanjem ministrstvu poškodbe dobila v času spopadov v Gazi. Vodja konzularne službe Viktor Mlakar je dejal, da so ves čas evakuacije potekali spopadi, komunikacija je bila otežena, ena oseba pa ni mobilna. Družina je po njegovih besedah pokazala veliko iznajdljivosti, da je prišla do prehoda Rafa med Gazo in Egiptom, kjer so ji po dogovoru z izraelskimi in egiptovskimi oblastmi dovolili prečkati mejo v okviru kvote tujih državljanov. Slovenija si po navedbah virov prizadeva iz Izraela in palestinskih ozemelj evakuirati še do petdeset oseb, ki so povezane s Slovenijo kot družinski člani ali imajo (dvojno) državljanstvo. x ba