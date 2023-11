Bivšega (in morebiti bodočega) ameriškega predsednika Donalda Trumpa v javnosti več kot pol leta niso videli v družbi soproge Melanie Trump. Nazadnje so ju skupaj opazili na kosilu okoli velike noči. V ameriških medijih so se zato že začeli spraševati, kje je, kaj se dogaja in zakaj se nekdanja prva dama skriva v zakulisju. Duhovi so se nekoliko pomirili, ko so ju skupaj fotografirali na zabavi ob noči čarovnic na njunem posestvu Mar-a-Lago konec oktobra na Floridi. Prav tam naj bi gospa Trump preživela največ časa, kjer da se posveča predvsem sinu Barronu, ki v Palm Beachu končuje srednjo šolo. Da je on njena prioriteta in da je njena najpomembnejša vloga v življenju biti mama, je bilo povsem jasno že v času bivanja družine v Beli hiši.

Ohranja skrivnostnost

Po rahlem, za nekatere komaj opaznem zatišju se Donald Trump zadnje tedne znova na veliko pojavlja v javnosti. Oktobra se je namreč začel sodni proces v civilni tožbi države New York zoper njega in podjetje Trumpova organizacija, in sicer zaradi domnevnega večletnega zavajanja bank, zavarovalnic in drugih z laganjem o dejanski vrednosti premoženja. Bivši ameriški predsednik je v svoji maniri sojenje označil za nadaljevanje največjega lova na čarovnice vseh časov in prevaro, na prostor za priče pa so stopili tudi njegovi otroci. Donald mlajši je očeta opisal kot nepremičninskega genija, umetnika in vizionarja, ki zna spremeniti uničene zgradbe in zemljišča v prečudovita poslopja in igrišča za golf. A če je proces na trenutke videti kot nekakšno družinsko srečanje Trumpovih, je povabilo nanj zavrnila ena vidnejših članic – Melania. Nekdanja prva dama menda raje kot v prvi vrsti sedi v zakulisju, a to ne pomeni, da dogajanja ne spremlja ali da nima mnenja o njem, so pred kratkim poročali v časniku Washington Post.

Nekdanja prva dama ZDA stoji ob strani svojemu možu, čeravno ga na sodne obravnave ne spremlja. »Ob strani mu je stala v preteklosti in ob strani mu bo stala v prihodnosti, ker je prav taka kot on. Poroka je bila transakcijska za oba. Zelo dobro je vedela, s kom se je poročila in v kaj se spušča. To je sprejela že takrat. Morda bi koga presenetilo, vendar sta večino časa na isti valovni dolžini,« je za časnik povedala njena nekdanja višja svetovalka in prijateljica Stephanie Winston Wolkoff ter razkrila, kako je Melania moža celo opozorila, da bodo ob predsedniški kandidaturi na dan privrele vse skrivnosti. Imela je prav. Spomnimo se le na afero s pornografsko zvezdnico Stormy Daniels, ki naj bi ji plačal za molk o spolnem odnosu. Nekdanja svetovalka je dodala še, kako bivše prve dame politični žarometi nikdar niso kaj prida privlačili, v javnosti pa se je pojavila le takrat, ko je bilo to nujno. »Vedno je govorila, da bo počela le tisto, kar hoče. Nalašč ni veliko govorila z mediji, zato so jo tudi označili za skrivnostno,« je še dodala.

Veličina in blaginja

Z vprašanjem, kje se skriva njegova soproga, je Donalda Trumpa v intervjuju že septembra podražila ameriška novinarka Megyn Kelly. »Dovolj samozavestna je, da ji ni treba biti vedno v ospredju. Bila je izjemno priljubljena prva dama. Na zborovanja, ki se jih udeležujem, ljudje velikokrat prinesejo transparente, na katerih ji sporočajo, kako jo imajo radi,« ji je diplomatsko odvrnil. Pred časom so »zlobni jeziki« namigovali, da ima Melania Trump vrh glave kampanj, politike in stanja ob moževi strani, kar je nekdanja vodja njenega kabineta Stephanie Grisham odločno zanikala. Strasti je pomirila s povsem običajno razlago, znano tudi navadnim smrtnikom – gospa Trump pač ne more biti povsod, saj je izredno zaposlena.

Maja letos je nekdanja prva dama v intervjuju za televizijo Fox podprla soprogovo vrnitev v politiko in boj za predsedniški stolček. »Veselim se že, da bova ljudem skupaj povrnila upanje v prihodnost, v drugem mandatu v Beli hiši pa bova Ameriko vodila z ljubeznijo in močjo,« je bila jasna. Še en mandat v vlogi prve dame bi bil zanjo privilegij, tako kot pred leti pa bi se tudi tokrat osredotočala na dobrobit otrok. »Moj mož je že v prvem mandatu dosegel izjemen uspeh. Prepričana sem, da nas lahko znova popelje do veličine in blaginje,« je povedala za televizijo Fox. S tem je gotovo razveselila mnoge podpornike, saj naj bi bila javna skrivnost, da se Trump v ženini bližini veliko lepše vede.