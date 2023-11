Dobrih dvanajst let po tem, ko je 4. julija 2011 prvič v karieri postal številka ena svetovnega tenisa, je Novak Đoković dosegel nov mejnik. Včeraj je začel rekordni, že 400. teden na vrhu svetovne lestvice. Številko ena na svetovni lestvici si je Srb zagotovil v Torinu, kjer je za mejnik potreboval eno zmago v skupinskem delu, na koncu pa je osvojil turnir. V polfinalu in finalu je proti Carlosu Alcarazu in Janniku Sinnerju uprizoril eno svojih najboljših iger doslej. Ta teden bo Đoković igral še na sklepnem turnirju Davisovega pokala v Malagi, kjer se bo Srbija v četrtek v četrtfinalu pomerila z Veliko Britanijo.

Za Novakom Đokovićem je ena najboljših sezon. Turnirje je izbiral premišljeno, od štirih grand slamov je moral le v Londonu priznati premoč Carlosu Alcarazu, medtem ko je osvojil Melbourne, Pariz in New York. Češnja na torti je bila sedma zmaga na sklepnih mastersih sezone, s katero se je otresel Rogerja Federerja ter postal najuspešnejši igralec vseh časov. Za uvrstitev v polfinale je v skupinskem delu trepetal, saj se, če bi v zadnjem dvoboju v skupini Holgar Rune premagal Jannika Sinnerja, ne bi uvrstil med najboljšo četverico. Toda Italijan je na krilih občinstva igral borbeno in profesionalno do konca ter Srbu omogočil, da se je boril za lovoriko, kar je ta s pridom izkoristil.

Zmagovito pot Novaka Đokovića v Torinu je slikovito opisal njegov trener Goran Ivanišević: »V skupinskem delu sem imel občutek, kot da namesto Novaka igra njegov mlajši brat. Prikazal je odličen tenis, a ga je uvodni dvoboj proti Runeju izčrpal. Ob tej priložnosti bi se zahvalil Sinnerju, ki je proti Runeju igral do konca. V polfinalu in finalu pa je Novak pokazal, zakaj je najboljši teniški igralec vseh časov. Bil je neverjeten.«

»Za mano je res izjemna sezona, v kateri sem doživel le en boleč poraz, in sicer v finalu Wimbledona. Žal mi je drugega niza, po katerem bi se lahko dvoboj razpletel drugače, a Carlos je bil v odločilnih trenutkih boljši in odločnejši. Ponosen sem na to, kar sem pokazal in dosegel nove mejnike svetovnega tenisa,« se je veselil Novak Đoković, ki je pred prihodom v Torino v Parizu osvojil 40. lovoriko na turnirjih serije masters, kar prav tako pred njim ni dosegel še noben posameznik. Omeniti velja tudi 24 lovorik za grand slam, saj je s tremi letošnjimi postal novi rekorder in prehitel Rafaela Nadala z 22 zmagami turnirjev največje četverice.

Potem ko je kazalo, da je v rezultatski krizi, se je sezona uspešno končala tudi za drugega igralca sveta Carlosa Alcaraza. Španec se je po uvodnem porazu z dvema zmagama prebil v polfinale, v katerem je moral priznati premoč Đokoviću. Rezultat 6:3, 6:2 pa ne odraža dejanskega stanja na igrišču, saj sta tekmeca uprizorila neverjeten tenis, marsikatera igra pa bi se lahko obrnila tudi v Špančevo korist. »Poraz je boleč, a po drugi strani sem lahko ponosen. Veliko se lahko naučim in na tem gradim v naslednjih mesecih, ko se bom pripravljal na novo sezono. Novak mi je pokazal smernice, kje moram biti boljši,« meni Carlos Alcaraz.