Ambicija, da zakonodaja podjetjem in zavodom nalaga, naj z znanstveno natančnostjo merijo tisto, kar je nemerljivo, ni od danes. Ne gre za inovacijo Levice, stranke sedanje vladne koalicije. Problem je v nekoliko protislovnem pogledu na delo in produkcijo. Za Levico je delo dejavnost, ki ustvarja presežno vrednost, prisvajanje presežne vrednosti pa je izkoriščanje. Vendar so v Levici med bralnimi vajami najbrž naleteli tudi na zaprašene Marxove spise, ki govorijo o delu kot generičnem bistvu človeka. Če ni alienacije, odtujenosti, delo ni le vir denarja, ki omogoča preživetje. Je nekaj več. Ima smisel. So ljudje – verjamem, da jih ni malo –, ki delajo zato, ker radi delajo. Ker jim delo omogoča, da ustvarijo nekaj dobrega. Seveda, pri tem so tudi muke, neprijetni detajli. Vendar obstajajo ekipe, ki si na koncu dneva rečejo: »To smo dobro naredili.« In ko se te ekipe ob koncu delovnega dne štempljajo, se njihova ustvarjalnost ali predanost poklicnemu poslanstvu spremeni v administrativni podatek. Sobotna priloga Dela