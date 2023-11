Slovenski policisti in kriminalisti so vodili obširno mednarodno operacijo Mozaik, v sklopu katere so od 6. do 17. novembra v osmih državah Balkana aretirali 39 osumljenih spolne zlorabe otrok prek spleta, od tega osem slovenskih državljanov. Iz krempljev plenilcev so doslej uspeli rešiti dva otroka. O tem, kaj počne osem osumljenih iz ljubljanske, kranjske, koprske in novomeške policijske uprave, so slovenske kriminaliste januarja letos opozorili kolegi iz tujine. »Prek spleta so dobivali in razširjali gradivo s podobami spolne zlorabe otrok. Med žrtvami sicer ni slovenskih mladoletnikov, preiskava pa je pokazala, da slovenski državljani gradiva niso izdelovali sami, kakor tudi niso sami zlorabljali otrok,« je pojasnil Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (GPU). A to nikakor ne pomeni, da ne gre za huda kazniva dejanja, saj so bili na slikovnih in video datotekah otroci, ki so jih spolno zlorabljali odrasli. Zaradi suma prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja gradiva spolne zlorabe mladoletnikov osmerici grozi od šest mesecev do osem let zapora.

Vseh starosti, vseh profilov

Pet od osmih osumljenih je za gradivo plačevalo v kriptovalutah, natančneje v bitcoinih. Za posamezno transakcijo so zapravili nekje od 20 do 50 evrov, skupaj jih je policija zabeležila devet, je pojasnil Primož Podbelšek, kriminalist Oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana. Gradivo so dobivali na darkentu, temnem spletu, in to že od leta 2021 dalje. Pri nas so hišne preiskave po celi državi potekale 9. novembra, v njih pa je sodelovalo 41 kriminalistov in policistov. Zasegli so 40 elektronskih naprav, forenziki pa bodo v nadaljevanju preiskave temeljito analizirali gradivo na njih. »Ousmljneni so za prikrivanje svojega dejanja in identitete uporabljali temni splet, v katerem so dostopali do povezav, kjer že sama imena, kot je na primer "My Little whore" oziroma "moja mala vlačuga" kažejo na vsebine spolnih zlorab otrok,« je poudaril Podbelšek, na splet pa so se povezovali z različnih lokacij in povezav, tudi javnih in z nezaščitenimi dostopi.

Policija skuša že dolga leta pomesti s stereotipi o tem, kako je videti spolni plenilec. »Nikakor ne gre le za starejše moške brez službe, ki živijo doma z mamo. Profili so različni – od samskih, do družinskih očetov, z dobrimi službami ali nezaposlenih, mnogi ugledni, v družbi sporštovani posamezniki, nekateri visoko izobraženi, drugi ne, različno stari in iz različnih slojev družbe,« stereotipe razbija Robert Tekavec, ki že dolga leta dela na tem izredno težkem, napornem področju kriminalističnega dela.

Umetna inteligenca in avatarji

Policija je do konca oktobra letos obravnavala 140 primerov spolnih zlorab prek spleta, lani v celem letu 163, predlani pa še dvanajst več. Storilci uporabijo vse več novih tehnik, da bi pridobili zaupanje žrtev, ki jih nato izkoristijo, med seboj pa si tudi delijo nasvete, kako ostati neopazen, anonimen, ter kako (najlažje) zlorabiti otroka. Po navedbah Roberta Tekavca je policija na področju spolne zlorabe otrok prek spleta opazila nove trende glede povezovanja storilcev z otroki, glede manipulacije mladoletnikov, plenilci vse večkrat uporabljajo umetno inteligenco za izdelavo nezakonitega gradiva, o čemer smo pred kratkim pisali v Dnevniku, v virtualnem okolju pa so opazili tudi že zlorabe z avatarji. Vse več je tudi spolnih zlorab na daljavo, ki potekajo v živo, »naročnik« oziroma tisti, ki plača, pa storilcu denimo na drugi strani sveta narekuje, kaj naj za njegovo zadoščenje počne z otrokom.

Operacija je bila mednarodna, med 6. in 17. novembrom pa je v sodelovanju z Eurpolom in v okviru Evropske platforme za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (EMPACT) potekala v osmih državah Balkana (BiH, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija, Hrvaška, Madžarska). Aretirali so 39 oseb, identificirali pa dva otroka. Čeprav se osumljenci mnogokrat čezmejno povezujejo, v tem primeru sodelovanja med njimi niso opazili. Sicer je to na Balkanu še lažje kot kje drugje, saj jim na poti stoji manj jezikovnih ovir.