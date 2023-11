Morilci, pedofili, posiljevalci, preprodajalci drog, orožja in ljudi, goljufi, roparji in mafijci so se znašli na najnovejšem seznamu Europola najbolj iskanih kriminalcev v Evropi. Med njimi tudi dva slovenska državljana, 33-letni Mladen Samardžija in 33-letna Marina Kramberger. Zelenooki Kranjčan, za katerega opozarjajo, da je nevaren, se je na seznamu znašel že drugič zapored, iščejo pa ga od avgusta lani. Obdolžen je preprodaje droge, sodeč po podatkih Europola je sodeloval pri operacijah črnogorskega kavaškega klana, za katerega naj bi koordiniral prevoz droge in denarja pa tudi rekrutiral nove člane. Debitantka na seznamu pa je 33-letna rjavooka Marina Kramberger, ki jo policija išče že od julija predlani. Gre za serijsko goljufinjo, ki zakon krši tudi še na begu. S prevaro in lažnim predstavljanjem ji uspe ljudi prepričati o nakazilu večjih količin denarja, dolgoročnejšem najemu stanovanja ali posojilu avta, za kar na koncu ne poravna računov. V Europolu opozarjajo, da običajno deluje v družbi še ene ženske.

Moški nevarni, ženske lepe

Med enainšestdesetimi najbolj iskanimi evropskimi kriminalci so samo štiri ženske. Poleg naše Krambergerjeve še 42-letna Slovakinja Eva Zamečnikova, poslovna ženska, ki je pred leti plačancu naročila umor svojega moža. Namesto da bi vzel ponujenih 50 tisočakov, se je obrnil na policijo in postal glavna priča v procesu zoper njo. Obsojena je bila na osem let zapora. Triindvajsetletno Marzio Marimar Calleja Maatouk malteške oblasti iščejo zaradi posedovanja droge, za kar je bila letos obsojena na petnajst mesecev zapora. Kot posebnosti na njej pri Europolu izpostavljajo različne tetovaže, tudi na obrazu. Zaradi izstopajoče lepote (tako poudarjajo v več tujih medijih) pa naj bi med najbolj iskanimi ubežniki največ pozornosti pritegnila 31-letna Švedinja Tania Gomez, ki jo iščejo zaradi povezave z drogami in pranja denarja. Povezana je s kriminalno skupino v Stockholmu, v kateri je imela vlogo dostavljalke in prevoznice droge in denarja. Najverjetneje je bila vpletena tudi v mrežo, povezano s tihotapljenjem živali. Za štiri ubežnike na seznamu so ponujene denarne nagrade, 28 (skoraj polovico) pa jih štejejo za nevarne.

Več kot četrtino jih najdejo

V Europolu v lovu na ubežnike za pomoč prosijo tudi povsem navadne državljane. Od leta 2016 je namreč policiji uspelo aretirati kar 146 ubežnikov (od skupno 408 uvrščenih na sezname), od tega so informacije za več kot tretjino teh dobili na osnovi objave njihovega profila na strani. Samo od zadnje kampanje septembra lani jim je uspelo ujeti 21 ljudi. Na tak način se je za zapahi znašlo tudi več Slovencev. Aleš Pevc, ki je bil na lanskem seznamu zaradi osemletne zaporne kazni zaradi zlorabe prostitucije in neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami, se je po objavi policiji predal sam. Enisa Kočana so februarja lani prijeli v okolici Barcelone, kjer se je skrival pod lažno identiteto. Iskali so ga zaradi domnevne organizacije prevoza več kot 300 kilogramov heroina, vrednega pet milijonov evrov, ki je v koprsko pristanišče iz Irana prišel skrit med vrečkami lepila za keramiko. S pomočjo tega seznama pa so predlani po sedemnajstih letih na begu prijeli eno najbolj iskanih slovenskih zločink Melanijo Stropnik. Preganjali so jo zaradi prevar. Našli so jo v prestolnici Gane, kjer je celo desetletje bivala kar brez dokumentov.