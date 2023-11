Ko smo danes opazovali slovenske nogometne reprezentante na Brdu pri Kranju, ko so v sončnem popoldnevu skozi park in mimo igrišča za golf, po katerem so letele žogice zagnanih golfistov, peš prihajali na zadnji trening, je bila iz govorice telesa in mimike na obrazih razvidna odločenost pred jutrišnjim zadnjim dejanjem kvalifikacij za evropsko prvenstvo s Kazahstanom. »Že ko sem opazoval fante na treningu v soboto, so bili vsi zelo zbrani. Razmišljamo le o tekmi s Kazahstanom, da jo izpeljemo na najboljši možen način. Poraz na Danskem ni bil nikomur všeč, a nas ni potrl. Zavedamo se, da je bila Danska veliko boljša, in od petka zvečer razmišljamo pozitivno. Verjamem, da bomo uspešni,« je poudaril kapetan Slovenije Jan Oblak, ki zelo dobro izbira nastope v medijih. Največkrat stopi pred novinarje po porazih ali pred odločilnimi tekmami.

Kapetan je na november čakal od leta 2016

»Vsi smo si želeli, da bi bili do zadnje tekme v kombinacijah za evropsko prvenstvo. Kvalifikacije smo odigrali zelo dobro, čaka nas še finale. Komaj čakamo začetek. Pot do tukaj ni bila lahka, a v nogometu šteje le naslednja tekma. Tekma bo pokazala, ali smo stvari zgradili dovolj dobro, da si zaslužimo nastop na evropskem prvenstvu. Vloženega je bilo veliko truda igralcev in strokovnega štaba, da smo prišli na raven, da smo živi na zadnji tekmi. Odkar sem v reprezentanci, razen leta 2016, ko smo igrali v dodatnih kvalifikacijah, smo bili že novembra vedno brez možnosti. Zdaj je drugače, za takšno tekmo živimo in treniramo,« so besede kar vrele iz 30-letnega Oblaka, ki je bil poleti zelo zaskrbljen, ko je imel poškodbo vratu, a je vse skupaj jemal kot del življenja z vzponi in padci. Oblak ima veliko klubskih izkušenj s tekmami za biti ali ne biti. V reprezentanci takšne tekme še ni igral. »To se tekme, v katerih je najpomembnejša glava. Pogosto rečemo, da bomo šli na glavo, a še veliko pomembneje je, da se tekmeca lotimo z glavo. Pametno je treba prebrati dogajanje na igrišču, da se pravilno postaviš in nato kakovostno igraš. Na takšnih tekmah borbenost in želja nista vprašljivi. Najpomembnejša sta hladna glava in srce,« je razlagal Škofjeločan, ki je z vsakim izrečenim stavkom pokazal, zakaj je kapetan.

Glede na to, kako slabo je igrala Slovenija na Danskem, je bil poraz z 1:2 celo ugoden, potem ko je Oblak s kar šestimi obrambami znova odlično opravil svoje delo. Očitno je bilo, da selektor Matjaž Kek ni vložil vseh adutov na tekmo v danski prestolnici, ampak je pri izbiri igralcev (Šporar in Stojanović na klopi) in tudi z menjavami po zaostanku pri 1:2 nakazal, da je z mislimi na jutrišnji tekmi leta. Prepričan je, da bo v Stožicah drugačna tekma, kot je bila v Köbenhavnu, saj Kazahstan ni tako kakovostna ekipa, kot je Danska, proti kateri so predvsem tekli za žogo in izgubljali dvoboje v zraku in tleh. Pred slovensko reprezentanco je najpomembnejša tekma sedanje generacije in končni izid jo bo zaznamoval kot zmagovalko ali poraženko. Če ne zmore vsaj remizirati, si nastopa na evropskem prvenstvu tudi ne zasluži.

Matjaž Kek napovedal rotacije

»Biti udeleženec takšne tekme je privilegij. Vemo, da nas čaka tekmec z enakim ciljem in željo, a sem prepričan, da imamo dovolj kakovosti, sposobnosti, znanja in pameti, da bomo tekmo zapeljali v uspešen zaključek. Zavedamo se, da v Köbenhavnu ni bilo dobro, a v športu je treba gledati naprej,« je odločno napovedal Matjaž Kek. Mariborčan navzven deluje mirno, a očitna je tudi nervoza, saj ga je zmotilo, ker sta se dva izmed petih kazahstanskih novinarjev (slovenskih je bilo le osem) kar nekaj sekund dogovarjala, kdo bo postavil vprašanje.

Slovenija je doslej igrala odločilne tekme za uvrstitev na velika tekmovanja v dodatnih kvalifikacijah, ko je bila vselej v vlogi avtsajderja. Zdaj je prvič v vlogi favorita in za nastop na evropskem prvenstvu sploh ne potrebuje zmage, ampak je dovolj že remi, a igra na neodločen izid bi bila veliko tveganje. »Favoriti smo z zornega kota medijev in navijačev. Tekma se začne z 0:0, ki je za nas aktiven rezultat. Pripravljeni smo na vse scenarije, da bomo znali reagirati v obrambi in napadu. Ker je cilj le eden, odhod na evropsko prvenstvo, je vstop v takšno tekmo enostaven. Enak cilj ima tudi nasprotnik. Igramo doma, v Köbenhavnu pa smo se naučili, kakšno energijo lahko ekipi dajo domači navijači. Za takšne tekme se živi. Do tod nismo prišli po naključju. Nogomet se bo igral tudi v torek, upam, da z veseljem nogometne Slovenije. Moramo biti objektivni in spoštljivi ter dati vse od sebe v dvobojih, kontaktu, trenutkih, ko imaš in nimaš žoge. Moramo odgovoriti na kakovost Kazahstana, ki nima slučajno takšno število točk. Marsikdo je pričakoval druge ekipe v borbi za drugo mesto, ki vodi v Nemčijo,« je bil po tradiciji zgovoren Kek, ki ima še nekaj dilem, koga bo drevi poslal na igrišče. Pri Janži in Elšniku je bilo proti Danski očitno, da ne moreta odigrati dveh celih tekem, potem ko sta v klubu malo igrala zaradi poškodb. Na igrišče se vračata Stojanović, ki ekipo polni s svojo energijo, in Šporar, s katerim bo slovenski napad nevarnejši.

Nogometna evforija je zajela tudi Kazahstan, ki ima zgodovinsko priložnost, da se prvič uvrsti na veliko tekmovanje. »Vsa ekipa živi za ta uspeh. Še nikoli nismo bili tako blizu. V Slovenijo smo prišli po zmago. Druge možnosti tako in tako ni,« je povedal Islam Česnokov, strelec dveh golov v petek ob zmagi s 3:1 proti San Marinu. V Kazahstanu so prvenstvo končali že pred 14 dnevi, a strokovnjaki menijo, da je za reprezentanco to celo prednost, saj je imela veliko časa za skupne priprave.

*** Polne Stožice ne bodo pritisk, to bo veliko veselje. Navijači na stadionu in pred televizijskimi zasloni bodo dali še dodatno energijo in nam pomagali do skupnega uspeha. Jan Oblak, kapetan Slovenije