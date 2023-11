Pravijo mu Godzilla oziroma pošast z Japonske. Je stalni inventar dirkaških videoiger Gran Tourismo. Nastopil je v šestih filmih franšize Hitri in drzni, njegova zadnja generacija pa je še vedno prepovedana v ZDA. Zlasti zaradi odstopanj od okoljskih in varnostnih pravil. Kljub kultnemu statusu, ki ga danes uživa Nissanov skyline GT-R, so začetki tega avtomobila veliko bolj skromni. Prve skyline je leta 1957 pričelo izdelovati japonsko podjetje Prince motor, ki se je do konca druge svetovne vojne ukvarjalo s proizvodnjo letal. Prvi skylini so bili male, dokaj škatlaste luksuzne limuzine za japonski trg. V redu, a nič posebnega. Leta 1966 se je Prince motor združil z Nissanom, tri leta kasneje pa je Nissan izdelal prvi skyline GT-R.

Avto je ohranil veliko skupnega s Princeovim konceptom. Še vedno je imel stranska ogledala daleč naprej nad prednjimi kolesi, oblika pa je bila prilagojena še bolj škatlastemu dizajnu, ki je bil tedaj popularen. V osnovi je avto ostal limuzina s štirimi vrati. Zlasti zaradi položaja ogledal avto še danes deluje privlačno, a prava zanimivost se je skrivala pod pokrovom. V avto so vgradili vrstni šestvaljnik s 160 konjskimi močmi (118 kW) pri 7000 obratih na minuto in 176 Nm navora pri 5600 obratih na minuto. Najvišjo hitrost je dosegel pri 200 km/h, od 0 do 100 pa je pospešil v 8,3 sekunde. Avto je pometel s konkurenco na japonskih dirkališčih in v prvih treh letih slavil kar 52 zmag. Leta 1970 so predstavili tudi kupejevsko različico. Skupno so prodali 1945 primerkov, od tega okoli 800 kupejev.

Prodajni uspeh mu ni bil usojen

Verjetno najlepša različica skyline GT-R je bila druga generacija tega modela, ki je šel v proizvodnjo leta 1972. Šlo je za kupe, ki je močno spominjal na Fordovega mustanga GT iz leta 1968, ki ga je v slovitem filmu Bullitt vozil Steve McQueen. Kljub dobrim nastavkom avtomobilu prodajni uspeh ni bil usojen. V prodajo je stopil ravno pravočasno za izbruh naftne krize, ko so države Opeca pod vodstvom Savdske Arabije razglasile embargo prodaje nafte državam, ki so podpirale Izrael v jomkipurski vojni. Med močno prizadetimi državami je bila tudi Japonska, ki je z Bližnjega vzhoda uvozila okoli 75 odstotkov nafte. Hud skok cen goriv in prilagoditve emisijskih standardov, ki so mu sledili, je pomenil konec za projekt Nissanovih grand tourer dirkalnih avtomobilov. Število izdelanih skylinov GT-R druge generacije se je ustavilo pri vsega 197. Nissan je sicer nadaljeval z izdelavo serije skyline, na novega GT-R pa je bilo treba počakati vse do leta 1989.

Ko se je Nissan odločil obuditi skyline GT-R, je to storil v velikem slogu. V avtomobil izrazito športnega videza so vgradili štirikolesni pogon in sloviti 2,6-litrski linijski šestvaljni motor RB26DETT, ki ga je izdelala Nissanova tekmovalna divizija Nismo. Ta je proizvedel 280 konjskih moči (209 kW) pri 6800 obratih na minuto in 361 Nm navora pri 4400 obratih. Dosegel je hitrost 250 km/h in pospešek do stotice v 4,7 sekunde. Leta 1989 so izdelali prilagojeno različico avtomobila za dirkanje v sklopu japonskega prvenstva touring avtomobilov. Zmagal je na vseh 29 dirkah, na katerih se je pojavil na startu. Na dirkah svoje kategorije je dominiral tudi v tujini. Do tedaj je Nissan avtomobile skyline GT-R izdeloval zgolj za japonski trg. S tretjo generacijo pa so počasi pričeli ponujati avtomobile tudi v tujini. Prvi izvozni trg je bila Avstralija, kjer je skyline GT-R na dirkališču pometel s konkurenco. Dirkalna različica avta je navdušila zlasti s pospeševanjem iz ovinkov. »GT-R je v mogočno orožje napravila prav ta gibčnost v zavojih, ki ji je sledila zmožnost popolnega izkoristka svoje moči ob izhodu iz zavojev,« je za revijo EVO zapisal britanski avtomobilski novinar Richard Meaden. »Fordova sierra RS500 je bila lažja in imela 500 do 550 konjev, ampak s pogonom na zadnja kolesa ni bila kos oprijemu. Bodimo pošteni do Forda, tudi nihče drug ni bil.« Avstralski mediji so avto v luči rezultatov poimenovali Godzilla oziroma pošast z Japonske. Ime se je prijelo. Prodali pa so jih skoraj 44 tisoč.

Nikoli ga niso izdelovali v tujini

Od leta 1995 do 2002 so izdelali še dve generaciji, a v manjšem obsegu. Med bolj odbite različice četrte generacije sodi model s kar 394 konjskimi močmi (294 kW). Izdelali so jih 44. Skupno so izdelali slabih 16.700 modelov četrte generacije. Med ljubitelji akcijskih filmov pa je verjetno najbolj priljubljena peta generacija, ki se pojavlja v filmih Hitri in drzni. Teh modelov so izdelali 11.500. Če upoštevamo inflacijo, je avto leta 1999 s polno opremo stal okoli 153 tisoč današnjih evrov. Kar pojasni razliko med njegovo popularnostjo in številom proizvedenih vozil.

Skylinovega GT-R nikdar niso izdelovali v tujini. Uradno pa ga je bilo od leta 1991 mogoče poleg Japonske kupiti le še v Avstraliji, Novi Zelandiji, Hongkongu in Singapurju. Leta 1997 tudi v Veliki Britaniji. Drugje so jih morali uvažati rabljene. Sloviti avtomobilski novinar Jeremy Clarckson pa je skyline GT-R nekoč označil celo za enega najboljših avtomobilov vseh časov.

