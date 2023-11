Eden najboljših primerov je film Top Gun, ki je bil leta 1986, ko je prišel v kinematografe, svetovna uspešnica. Nepozabna klasika je močno zaznamovala svet mode, glasbe in zgodovino filma. Oblačila, ki sta jih nosila glavna igralca Tom Cruise kot mladi vojaški pilot Pete Mitchell - Maverick in Kelly McGillis kot inštruktorica letenja Charlie, so tako zelo vplivala na modo, da so se nekateri kosi iz filma v hipu zapisali v modno večnost.

Legendarna jakna iz filma Top Gun

Pilotska jakna, ki se je vtisnila v naš kolektivni modni spomin, je eno najbolj nepozabnih oblačil. Cruise, oblečen v jakno in navadno belo majico pod njo in s kavbojkami na zadnjici, je postal seks simbol in simpatija številnih najstnic po svetu ter vzornik marsikaterega najstnika. Zato ne preseneča, da to usnjeno klasiko, okrašeno s krznenim ovratnikom in raznobarvnimi emblemi, še vedno povezujemo s simpatičnim moškim. Ženska pilotska jakna ni bila videti nič manj dobro. Še več, ko se je Kelly McGillis pojavila v črnem krilu, ki sledi liniji telesa, visokih petah in beli bluzi ter z usnjeno jakno kot krono stajlinga, ni bilo bolj ženstvenega videza v sodobni različici. Njena predrzna ženstvenost in brezhibno oblikovan videz sta se odlično ujela s filmskim partnerjem in njegovim karakterjem, ki ga je izbrala kostumografinja Bobbie Read.

Pilotska usnjena jakna Top Gun Navy G-1, ki jo je v filmu nosil Cruise, je postala hollywoodska legenda. Izdelalo jo je ameriško podjetje Cockpit USA Inc. v lasti družine Clyman, znane tudi kot Avirex Ltd. Po svetu je bilo prodanih na milijone takšnih jaken, najboljše od vsega pa je, da je mogoče njeno enako različico brez težav naročiti še danes za ceno 850 evrov. Ko govorimo o filmu Top Gun, je nemogoče, da ne bi omenili sončnih očal znamke Ray-Ban Aviator. Glavni modni dodatek filma je bil oblikovan za ameriške pilote leta 1937. To so tudi očala, za katera so bile prvič uporabljene polarizirane leče. Čeprav Tom Cruise ni bil prvi, ki je na velikem platnu nosil raybanke, jih je njegov lik zagotovo izstrelil v orbito planetarne priljubljenosti. Ko se je Maverick po skoraj 36 letih vrnil v velikem slogu, zdaj v zrelih letih nadaljuje svojo legendarno vlogo, tudi s prepoznavno belo majico, pilotsko jakno, kavbojkami, raybankami in neustavljivim čarom.

Na zadnjico prišite hlače

Še en popoln primer filma, ki je sprožil modne trende in navdušil milijone gledalcev po vsem svetu, je Briljantina. Najljubši muzikal iz leta 1978 je v ospredje postavil motoristične jakne, usnjena oblačila, oprijete kavbojke in študentske jakne, v njem pa sta glavni vlogi odigrala John Travolta in Olivia Newton - John, najbolj znana kot Sandy Olsson, lik iz omenjenega filma. Nepozaben je prizor, v katerem se Sandy iz umirjene in zadržane deklice spremeni v femme fatale in opusti svoj prejšnji »rožnati stil«. Trenutek, v katerem se pojavi v črni usnjeni jakni, oprijetih oblačilih in rdečih čevljih z visoko peto ter zapoje »You're the one that I want« z Johnom Travolto, torej »barabo« Dannyjem Zukom, je zaznamovala filmsko, a tudi modno zgodovino.

Zelo zanimiva je zgodba o ozkih hlačah, ki jih je Olivia nosila v filmu. Bile so namreč tako ozke, da se je igralka komaj spravila vanje. Kostumograf Albert Wolsky je želel vintage hlače iz petdesetih ohraniti v njihovi izvirni obliki. Ne samo da jih ni želel razširiti, zavrnil je celo zamenjavo poškodovane zadrge. »Ko sem prvič pomerila hlače, je bila zadrga pokvarjena, vendar je Albert ni želel zamenjati z novo. Namesto tega me je vsako jutro preprosto zašil v tiste hlače,« je razkrila Olivia. Danes te neverjetne hlače pripadajo Sari Blakely, ustanoviteljici Spanxa, ki jih je kupila na dražbi za 162.500 dolarjev. Usnjeno jakno iz filma pa so pred štirimi leti prodali pri Julien's Auctions za 243.200 dolarjev.

Nekoliko starejša filma, ki sta močno vplivala na modni slog, ki je postal samosvoj, prepoznaven, torej kulten in tako zaželen, ne glede na čas, v katerem živimo, sta zagotovo Zajtrk pri Tiffanyju iz leta 1961 in Sedem let zvestobe iz leta 1955. Eden najbolj modnih filmskih trenutkov pripada filmu Zajtrk pri Tiffanyju, v katerem Audrey Hepburn nosi malo črno obleko Huberta de Givenchyja skupaj z oprijetimi dolgimi rokavicami, biserno ogrlico, mini tiaro in cigaretnim ustnikom. Holly Golightly, lik, ki ga po romanu Trumana Capoteja uteleša Audrey, je med najbolj znanimi v zgodovini filma, veliko vlogo pri tem pa je odigral eleganten stajling oziroma obleka, ki jo je Audrey nosila v tej zabavni filmski zgodbi.

Nepozabna obleka Marilyn Monroe

Zagotovo ni človeka, ki ne bi poznal prizora iz filma Sedem let skomin, v katerem neukrotljiva obleka Marilyn Monroe poleti v zrak, ko ta stopi na rešetko zračnika podzemne železnice ter razkrije stegna in spodnje perilo. Verjetno najbolj znan filmski trenutek vseh časov, ki je marsikateremu moškemu, pa tudi njenemu takratnemu možu, pospešil utrip, a ne v pozitivnem smislu. Bela koktajl obleka, ki je najbolj zaznamovala njeno kariero, je najdražji filmski kostum vseh časov. Leta 2011 so ga na dražbi prodali za neverjetnih 4,6 milijona dolarjev, natančneje 5,658 milijona dolarjev, če prištejemo skupne honorarje, ki jih je skrivnostna gospa plačala zanj in s tem podrla svetovni rekord. Oblikoval jo je oskarjevec William Travilla, ki je najbolj legendarno obleko v filmski zgodovini poimenoval »neumna majhna obleka«. Zanimivo je, da je isto obleko nosila igralka Roxanne Arlen za vlogo gospe Roberts v filmu Bachelor Flat leta 1961. Tudi modna skica te znamenite obleke je na dražbi po oblikovalčevi smrti dosegla zavidljivo ceno 50.000 dolarjev.

In še manjši skok v sedanjost. Film Barbie je minulo poletje obnorel občinstvo. Družbena omrežja so še vedno polna vplivnic v svoji barbie različici. »Pink bo vedno videti 'barbie', čeprav to ni edini izraz njene garderobe,« je povedala oskarjevka Jacqueline Durran, kostumografinja filma, ki je svoj glavni navdih našla v estetiki petdesetih in šestdesetih let, kot igralka pa jo je navdihnila Brigitte Bardot. »Znano je, da ima Barbie veliko različnih vlog in dejavnosti, zato so bile barvne kombinacije v filmu skrbno izbrane, da prikažejo različne vidike likov Barbie. Barbiejina oblačila so način izražanja,« je pojasnila koreografinja. Pisana oblačila v filmu dopolnjujejo kosi modne hiše Chanel, katere ambasadorka je Margot Robbie, ki upodablja lik Barbie.