Nekaj pred šesto uro včeraj zvečer se je v Kopru pripetila prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 72-letni pešec. Po navedbah policije je 41-letna voznica iz Kopra speljevala s parkirnega prostora na Srebrničevi ulici v smeri Nove ulice. »V tem času je po vozišču z njene desne strani prišel 72-letni pešec doma iz Kopra, v katerega je voznica trčila s prednjim delom vozila. Po trčenju je pešec padel po vozišču in se huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnico Izola, kjer je ponoči umrl,« so sporočili s Policijske uprave Koper. Policisti bodo zoper voznico napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.

O tragični prometni nesreči, v kateri je umrl pešec, smo poročali tudi že včeraj. V petek okoli sedme ure zvečer je na cesti med Trojanami in Blagovico 54-letna voznica avta trčila v pešca, ki se je neosvetljen nahajal na vozišču, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. 33-letnik je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.