Današnji kongres NSi bo tako posvečen predvsem temam, ki jih bodo v stranki izpostavili pred tokratnimi volitvami evropskih poslancev. Podrobneje pa jih bodo danes obravnavali tudi na panelnih razpravah.

Programska izhodišča so tokrat strnili v geslo Močna, varna, zelena Evropa. V stranki se zavzemajo za poslovno okolje, naklonjeno inovacijam in razvoju. Na področju varnosti poudarjajo nujnost drugačne migracijske politike in azilnih postopkov, kot nujno ocenjujejo tudi krepitev zunanjih meja EU, v okviru tega pa »gradnjo kredibilnih sil za intervencijo«. Izpostavljajo tudi »rezno in realistično«t zeleno transformacijo.

Volitve ključne za EU

Zbrane na kongresu je v uvodnem delu nagovoril tudi predsednik Evropske ljudske stranke (EPP) Weber, ki je poudaril, da bodo evropske volitve junija prihodnje leto ključne za Evropsko unijo, države članice in tudi EPP. »V Evropski ljudski stranki imamo predvsem rešitve za ljudi. Težav ne napihujemo, kot to počnejo skrajneži,« je dejal v videonagovoru.

Kot je še dejal, pa pri pripravi programa EPP za prihajajoče volitve računa tudi na doprinos NSi. »Potrebujemo vas, da ohranimo ta evropski način življenja. Da prenesemo našo vizijo na naše države, da obranimo vrednote, v katere vsi skupaj verjamemo. Prepričan sem, da moramo v tej krizi razmišljati o moči našega gospodarstva, o naložbah, inovacijah, konkurenčnosti. Da uresničimo obljubo o gospodarskem napredku za vsakogar v Evropi,« je izpostavil.

V nadaljevanju kongresa je pričakovati tudi nagovor evropske poslanke NSi Ljudmile Novak, osrednji kongresni nagovor pa bo imel predsednik stranke Matej Tonin.