Potem ko je lansko zimo beloruski režim Aleksandra Lukašenka uporabljal migrante kot pritisk na Evropsko unijo in jih pošiljal proti meji s Poljsko in Litvo, se sedaj v severnejši Finski bojijo, da se jim utegne pripetiti podoben hibridni napad. Le da naj bi bila napadalka Rusija. V zadnjem tednu se je na finsko-ruski meji pojavilo okoli 300 migrantov, zato v Helsinkih zvonijo alarmi. Ta meja, kjer je bilo v vsem času vojne v Ukrajini mirno, namreč ni naravna pot migrantov v Evropsko unijo.

Zaprli polovico mejnih prehodov

Migranti so na Finsko poskušali priti brez ustreznih dokumentov in vizumov kar čez mejne prehode, in ne čez zeleni pas, zato je Finska danes ponoči zaprla štiri mejne prehode v jugovzhodni regiji Karelija. To so mejni prehodi, čez katere so se Rusi pred začetkom vojne v Ukrajini množično odpravljali na turistične obiske in po nakupih. Na najbolj prometnih prehodih Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra in Niirala so zdaj postavili pregrade in jih zaprli do sredine februarja. Dostop do teh mejnih prehodov je sicer relativno preprost iz ruskega Sankt Peterburga.

Kot so sporočile finske oblasti, bodo poslej vloge za azil obravnavali zgolj na dveh drugih mejnih prehodih Vartius in Salla, ki ležita precej severneje vzdolž 1340 kilometrov dolge meje najnovejše članice Nata z Rusijo. Očitno oblasti v Helsinkih pričakujejo, da bodo migranti težje prišli do laponskega dela države. Kot je dejala namestnica premierja Riikka Purra, bi se lahko odločili tudi za zaprtje preostalih štirih mejnih prehodov, a finski varuh človekovih pravic vlado opozarja, da mora na podlagi svojih mednarodnih obvez še naprej omogočati sprejemanje prošenj za azil.

Moskva pripravlja protiukrepe

Ali za naenkrat bolj številčnejšim prihodom migrantov res stoji Rusija, česar jo obtožuje finski predsednik Sauli Niinisto, sicer ni povsem jasno. Niinisto ocenjuje, da migrante – ti večinoma prihajajo iz Iraka, Sirije in Jemna – na finsko mejo pošiljajo za kaznovanje Helsinkov zaradi načrtovanega tesnejšega varnostnega sodelovanja z ZDA. Državi namreč pripravljata skupen obrambni sporazum. Finski novinarji so medtem po prikritih pogovorih s tihotapci ljudi čez rusko-finsko mejo ugotovili, da ti podkupujejo ruske policiste, ki jih nato spustijo mimo kontrol proti meji s Finsko.

Cilj finskih ukrepov je preprečiti ponovitev scenarijev, ki so se že odvili v drugih državah, kjer so nacionalne in evropske oblasti na ta način poskušali izsiljevati glede nekaterih političnih ali ekonomskih odločitev. Zaradi zaprtja mejnih prehodov in s tem povezanega političnega sporočila pa so na nogah v Kremlju, kjer pravijo, da Finska na ta način vzpostavlja nove delitvene črte v Evropi. Moskva naj bi sedaj pripravljala protiukrepe. V največjem karelijskem mestu Lappeenranta so sicer za jutri napovedani protesti zaradi zaprtja meje, saj bodo tamkajšnji prebivalci z dvojnim državljanstvom sedaj zelo težko obiskovali sorodnike na drugi strani meje.