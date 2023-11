Otroci so otroci, to velja ponavljati

Fotografija Ohada Zwingenberga iz Associated Pressa na naslovnici Hareca je bila vredna tisoč besed. Prikazuje izraelskega vojaka z brzostrelko v rokah v otroški sobi v Gazi, vojaka, ki ima eno nogo na tej posteljici. Rožnate stene sobe niso mogle skriti groze: soba je bila v neredu, razmetana, poškodovana, z eno samo na pol raztrgano otroško lutko na uničeni postelji. Otroška soba, ki nikoli več ne bo otroška soba. Izraelski novinar Gideon Levy je ob tem zapisal: »Sobica je bila popolnoma enaka tisti, ki sem jo videl v kibucu Be'eri jutro po pokolu. Ne morem se izogniti razmišljanju o usodi malih stanovalcev teh sobic, tako v Gazi kot v kibucu. Če so otroci v Be'eri preživeli, lahko vsaj upajo na boljšo prihodnost. Če so otroci v tej sobici v Gazi preživeli, zanje ni upanja. Otroci so otroci, to velja ponavljati. Ne moreš si pomagati, da ne bi bil enako zgrožen nad tem, kar se jim je zgodilo, tako tu kot tam. Ob gledanju teh prizorov je enostavno nemogoče ostati miren.« »Noben otrok ne bi smel umreti, noben otrok,« je sporočil nogometaš Erling Haaland, eden najbolj znanih športnikov na svetu. Ni edini, še veliko jih je, ki so ob vsem tem zgroženi povzdignili svoj glas – igralci John Cusack, Angelina Jolie, Susan Sarandon, manekenka Bella Hadid, aktivistka Greta Thunberg … Zgroženi, a nemočni …