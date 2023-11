Celjski klub je v zgodovini lige prvakov doslej odigral 280 tekem, največ proti Barceloni (19), na drugem mestu je Veszprem (16). Proti Špancem ima razmerje zmag in porazov 4:15, proti Madžarom pa najbolj črno statistiko med vsemi klubi, s katerimi je igral med evropsko elito. Do tokratne tekme v Zlatorogu je proti klubu iz mesta ob Blatnem jezeru kar 14-krat izgubil ter le po enkrat zmagal in remiziral, oboje v sezoni 2007/08: v Celju je bilo 28:23, v Veszpremu pa 24:24. Od edine zmage bo pojutrišnjem minilo že 16 let, od takrat je niz zaporednih porazov pivovarjev zdaj dobil že 13. nadaljevanje, najvišji poraz pa še vedno ostaja minus 15 (24:39) iz oktobra 2020.

V Zlatorogu je okoli 750 gostujočih navijačev ustvarilo fantastično vzdušje. Veszpremova navijaška »rdeča armada«, oblečena v rdeče klubske drese in majice, opremljena s šali, bobni, trobljami, zastavami in ostalimi rekviziti, je pred začetkom tekme dolgo in glasno pela, vzklikala »Ria, ria, Hungaria«, ob predstavitvi igralcev obeh ekip pa vzklikala priimke svojih ljubljencev in jim neutrudno ploskala. A vrhunca tradicionalnega spektakla iz preteklosti tokrat ni bilo. Nekoč so se igralci Veszprema (tako na domačih tekmah kot na gostovanjih) postavili pred tribuno, na kateri so bili njihovi navijači, ki so jim zapeli madžarsko himno. Tokrat so »napako« popravili po koncu tekme in poskrbeli za vrhunski in edinstveni prizor v svetu rokometa, na celotni tekmi pa so povsem zasenčili domače navijače.

Že na začetku tekme so imeli gostujoči navijači obilico dodatnih razlogov za veselje, kajti Celjani so prvi gol iz igre dosegli šele v deveti minuti, tri minute kasneje pa je bilo že 7:3 za goste, čeprav je do takrat vratar Rok Zaponšek zbral kar pet obramb. Sledila je nova madžarska ofenziva, po kateri so pivovarji na začetku druge polovice prvega dela igre prvič zaostajali za sedem (5:12), do konca prvih tridesetih minut, v katerih črnogorska sodnika nista izključila niti enega igralca v nobeni ekipi, pa se je razlika ves čas gibala v Veszpremovo korist od petih do sedmih golov.

Veszprem, 27-kratni državni in 30-kratni pokalni prvak Madžarske, je na začetku drugega polčasa gostiteljem dovolil, da so se štirikrat približali na štiri gole zaostanka, nazadnje pri 22:26. A sledil je nov gostujoči protiudarec v obliki delnega izida 5:0, za katerega so potrebovali le štiri minute za nedosegljivih 22:31. Gostje, ki na večni lestvici nastopov v ligi prvakov s 356 tekmami držijo drugo mesto (prva je Barcelona s 374), so kmalu zatem dosegli magično desetico (35:25) in vse je kazalo, da lahko izenačijo ali celo podrejo svoj rekord v dvobojih s pivovarjih z minus 15 iz že prej omenjenega oktobra 2020.

Toda celjski otroški vrtec, v katerem je blestel komaj 17-letni Mai Marguč s petimi goli, je v nadaljevanju le preprečil popoln polom. S tremi zaporednimi zadetki, od katerega je enega prispeval tudi 27-letni novinec in krožni napadalec Rok Marić (v mesto ob Savinji je prišel iz izraelske ekipe Bnei Herzlija), so vsaj delno zmanjšali visok zaostanek in si na koncu kljub sedmemu zaporednemu porazu prislužili dolg in glasen aplavz domačega občinstva. Dvoboj srbskih trenerjev je tako prepričljivo dobil Momir Ilić, sicer tudi poročna priča domačega stratega Alema Toskića.

»Ilić ima vrhunsko ekipo, jaz pa zelo mlado in neizkušeno. V Veszpremu želijo biti resni, a se malce smejijo, ko mi napovemo, da bomo skušali presenetiti. A kaj naj drugega rečem ekipi? Zelo se utrujamo na igrišču, pridemo do težkih golov, nato pa dobivamo lahke, s katero kaznujejo vsako našo napako. Ker je Momir moja poročna priča, poznava drug drugega v dušo. A ko prideš na igrišče, prijateljstva ni več, po koncu pa spet obstaja. No, zdaj je 1:0 zanj, a se ne bom predal,« pravi trener Alem Toskić.