Iglavec iz obdobja dinozavrov tudi v Ljubljani

Če se v dobi vesoljske tehnike, informatike, računalništva pojavi rastlina, ki je taka, kot so bili njeni predniki v dobi dinozavrov, potem je to res novica, ki obnori svet. Temu so pozornost namenili tudi v ljubljanskem botaničnem vrtu in predstavili volemijo, botanično odkritje 20. stoletja.