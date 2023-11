Najslabši državni servis

Opravek na upravni enoti je vsaj v Ljubljani, kjer je sedež največje upravne enote v državi, stres, ki od državljana zahteva obilo potrpežljivosti in časa. Na upravni enoti se nič, ampak čisto nič ne opravi hitro in učinkovito. Ure čakanja v čakalnicah so sedaj zamenjali dnevi čakanja na prosti termin. In potem še tja do ure čakanja v vrsti pred uradnikom, saj je na upravni enoti tako kot v zdravstvenih domovih: nobena dogovorjena ura ne velja.