Rekonstruirali keltski bojni voz

Leta 1982 so na brežiškem arheološkem najdišču Sejmišče odkrili prvi keltski bojni voz, leta 2014 so odkrili drugega, pred petimi leti pa jih je presenetilo odkritje še tretjega, ki so ga tokrat rekonstruirali v naravni velikosti in ga predstavljajo na razstavi v Posavskem muzeju Brežice. Končni izdelek tako ni le razstavni eksponat, pač pa tudi čisto pravo prevozno sredstvo. Gre za edine keltske bojne vozove, odkrite na Slovenskem.