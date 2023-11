Toda pričakovati kaj drugega od Združenim državam Amerike in Natu, posledično tudi Izraelu najbolj predanega slovenskega politika, bi bilo iluzorno.

Nikakor pa ne od deklarirano bolj do usod ljudi čuteče »levo-sredinske« koalicije, od katere še mnogi čakamo, poleg obsodbe Hamasa, tudi eksplicitno obsodbo Izraela ter najava sankcij zoper njegovo vlado. To se še ni zgodilo, tudi ne na četrtkovi seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, ki je izglasoval deklaracijo o trenutnih razmerah na območju Izraela in Palestine in znova decidirano obsodil le Hamas, Izrael pa bolj posredno in z rokavicami, nekoliko sprenevedavo in norčavo do števila žrtev na eni in drugi strani. Toda nekaj se vendarle premika v pravo smer. Po podpori resoluciji generalne skupščine OZN, ki poziva k prenehanju sovražnosti in odločnejšemu humanitarnemu posegu v razdejani Gazi, sta tu še dokaj sveži izjavi predsednice republike Nataše Pirc Musar v podporo generalnemu sekretarju Združenih narodov Antoniu Guterresu, ter predsednika vlade Roberta Goloba v četrtek v Parizu na Macronovi konferenci o humanitarni pomoči Gazi.

Znova kot vsa zahodna nomenklatura je decidirano obsodil le Hamas ter zahteval izpustitev talcev, in do tu nič novega, je pa takoj za tem vsaj obtožil Izrael nesorazmerne uporabe sile. »»Danes se nam srce para zaradi palestinskih otrok,« je dejal, »bombardiranje in obstreljevanje (Gaze) vsem na očeh nista v sorazmerju s pravico do samoobrambe. To je kršitev mednarodnega in humanitarnega prava«. Pohvalno, g. premier. Pojdimo od tu dalje in preidimo h glasni, nedvoumni obsodbi tega početja ter k pozivu k sankcijam zoper storilca – že sami prizori iz Gaze kličejo po tem – in k, dodajmo še, priznanju palestinske države, tako kot j bilo zahtevano na četrtkovem večernem drugem shodu v Ljubljani v podporo Palestincev, ki ga je organiziralo Gibanje za njihove pravice. Vem, da veste, da je tako prav.

Aurelio Juri, Koper