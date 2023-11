Italijanska teniška igralka Martina Trevisan, 43. igralka na svetovni lestvici, je v polfinalu pokala Billie Jean King prekinila sijajni reprezentančni niz Kaje Juvan, ki je v najmočnejšem ekipnem tekmovanju na svetu doživela drugi poraz od zadnjih trinajstih. Poraz na prvem dvoboju polfinala je za Slovenijo boleč, saj je imela Ljubljančanka v prvem nizu številne priložnosti, da bi ga obrnila v svoj prid in po katerem bi ji zrasle delnice za zmago Slovenije.

Kaja Juvan je bila povsem brez energije. Težko je dihala in jasno je bilo, da bo v primeru poraza v prvem nizu dvoboj izgubila. Nekaj časa je dajala vtis, da bo po prvem nizu dvoboj celo predala, saj se je nekontrolirano tresla in težko dihala. Časa za jasnejšo diagnozo ni bilo. Še dan pred zgodovinsko tekmo Slovenije je bila odlično razpoložena in je razmišljala le o zmagi. Poleg tega je italijansko tekmico premagala na vseh treh medsebojnih dvobojih, kar nazorno kaže, da ji igra levoroke igralke ustreza.

Kaja Juvan je v prvem nizu, ki je trajal kar 71 minut, izgubila svoj servis v tretji igri, ko je storila dve dvojni napaki v nizu ter neizsiljeno napako, kar je lanska polfinalistka Rolanda Garrosa izkoristila. Kaja Juvan je tekmici odvzela servis v osmi igri za izenačenje na 4:4. Pri vodstvu s 6:5 je Kaja Juvan močno pritiskala na servis tekmice, v najdaljši igri pa si vendarle ni priborila zaključne žoge. Podaljšano igro prvega niza je Slovenka začela odlično, povedla s 3:0, 4:2, 5:3, pri vodstvu s 6:5 pa je zapravila zaključno žogico za niz z dvojno napako. Darilo je Italijanka dobrodušno unovčila, dobila igro z 8:6 ter pokazala italijanski temperament.

V nadaljevanju je bil dvoboj zaradi slabega počutja Kaje Juvan za 15 minut prekinjen, Kaja Juvan pa je vendarle stopila na igrišče. Roke so se ji tako tresle, da je komaj izvajala začetne udarce, kljub temu pa v tretji igri tekmici odvzela servis za vodstvo z 2:1. Pri vodstvu Italijanke s 4:3 so med odmorom Kajo Juvan pregledovali zdravniki, tako da je bil dvoboj znova dalj časa prekinjen. Kaja Juvan je nadaljevala z dvobojem, ki ga je po dveh urah in xx minutah izgubila s 6:7 (6), 3:6.

V drugem dvoboju se bosta pomerili Tamara Zidanšek (100. na svetu) in Jasmine Paolini (30.), ki bo imela priložnost, da Italijo pripelje v veliki finale. V drugem polfinalu se bosta popoldan v Sevilli pomerila Kanada in Češka. x