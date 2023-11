Njegov cilj je, da bo pridelava malih zelišč, mikrorastlin in solate do leta 2026 postala ogljično nevtralna. Že sedaj varstvu okolja pri svojem poslu daje velik poudarek. Več kot polovico svojega pridelka lahko proda v oddaljenosti pol kilometra od svoje podzemne farme, saj so glavnina njegovih odjemalcev številne od tamkajšnjih restavracij. Prav tako ogljični odtis manjša pri gojenju rastlin. Z uporabo varčnejših svetil je stroške osvetljevanja rastlin med njihovo rastjo zmanjšal za polovico, v prihodnje pa namerava te še oklestiti s postavitvijo elektrovoltaike, s katero bo postalo podjetje energetsko samozadostno. Kot hranilno prst, na kateri goji rastline, pa tako ali tako uporablja hranilna kokosova vlakna, ki so stranski produkt v kokosovi industriji. Vsaj po sydneyjskih ulicah rastline dobavljajo s kolesom, na katero so pripeli manjšo prikolico. Njegovi odjemalci so nad produkti navdušeni, saj le redko dobijo v kuhinje tako sveže rastline. Verlin namerava v prihodnje odpreti še več malih podzemnih kmetij, v katerih želi poleg zelišč in solate gojiti tudi čili in jagode.