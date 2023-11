Civilna zaščita je prvič po letu 2012, odkar poteka raziskava, kot najbolj zaupanja vredna institucija nadomestila slovenska mala podjetja. Vprašani so ji namenili stopnjo zaupanja 61. »Glede na pomembno vlogo ob in po poplavah avgusta tak rezultat verjetno ni presenetljiv,« so ocenili pri Valiconu.

Najvišja do sedaj izmerjena stopnja zaupanja v katerokoli institucijo sicer znaša 65, ta rezultat so marca lani dosegla mala slovenska podjetja, ki so tokrat na drugem mestu (z izmerjeno stopnjo zaupanja 57).

Sledijo »podjetje, organizacija, v kateri delujete« (38), nato pa vojska (28), policija (21) ter velika slovenska podjetja (14). Seznam institucij s pozitivno stopnjo zaupanja zaključujejo šolstvo (11) ter spletne trgovine (7).

Na dnu lestvice ostajajo objave na družbenih omrežjih (-74), na predzadnjem mestu ostajajo stranke opozicije (-55), podobno nizko stopnjo zaupanja imajo še mediji (-54) ter državni zbor (-54). Tik pred naštetimi so z enako stopnjo zaupanja stranke vladne koalicije (-50), cerkev (-50) ter vlada (-50).

Glede na predhodno meritev marca lani so največ zaupanja izgubili vsi trije predsedniki, med njimi najbolj predsednik vlade (stopnja zaupanja -42, razlika glede na predhodno meritev -17), sledita predsednik parlamenta (-37, -13) ter predsednik republike (-20, -13). Najnižje do sedaj izmerjene stopnje zaupanja v omenjene tri funkcije so bile sicer izmerjene v času vlade Janeza Janše: predsednik vlade -64 (oktober 2021), predsednik parlamenta -51 (marec 2022) in predsednik republike -39 (oktober 2021), so spomnili.

Na drugi strani najvišjo rast zaupanja tokrat beležijo RTV Slovenija (-28, +18), trgovine in trgovska podjetja (-3, +11) ter civilna zaščita. Institucije oz. organizacije, ki imajo rast zaupanja višjo ali enako +5 so še »podjetje, organizacija, v kateri delujete«, vojska, NIJZ, tuja velika podjetja ter cerkev. Povprečna stopnja zaupanja v institucije ostaja negativna, to je -17, kar je enak rezultat kot spomladi.

Pri zaupanju v poklice na prvem mestu ostajajo gasilci (stopnja zaupanja 94, razlika glede na predhodno obdobje +5), kar je najvišji do sedaj izmerjen rezultat sploh. Takoj za njimi se uvrščajo reševalci (nujna medicinska pomoč), ki so bili v meritev prvič uvrščeni oktobra 2021 (91, +6), tudi to je za njih najvišji do sedaj izmerjen rezultat.

Na tretjem mestu so poštarji, ki so bili prvič vključeni v meritev (stopnja zaupanja 81), nato pa sledijo medicinske sestre (75, -2). Na visoko šesto mesto so se uvrstili prav tako prvič v meritev vključeni dostavljalci (stopnja zaupanja 57). Tako poštarje kot dostavljalce bodo v raziskavi Ogledalo Slovenije spremljali redno, so sporočili iz Valicona.

Na dnu lestvice ostajajo »politiki na splošno« (-82, -1), od spodaj navzgor pa sledijo vladni ministri, ki sicer beležijo opazen padec zaupanja (-63, -9), državni uradniki (-47, -6), duhovniki z opazno rastjo stopnje zaupanja (-40, +12) ter sindikalisti (-40, +4).

Največji padec zaupanja med poklici tokrat beležijo že omenjeni vladni ministri in vladni uradniki, poleg njih pa tudi odvetniki (stopnja zaupanja -27, razlika glede na predhodno obdobje -5).

Med ostalimi poklici so padci manjši oziroma jih večinoma ni. Trije poklici beležijo značilno rast zaupanja, to so že omenjeni duhovniki, poleg njih pa še zdravniki (46, +12) ter TV voditelji (-15, +12). Poklici, ki imajo rast zaupanja višjo ali enako +5, so sicer še že omenjeni gasilci in reševalci, (mali) podjetniki, vojaki, učitelji ter novinarji.

Povprečna stopnja zaupanja v poklice je pozitivna (10), kar je za sedem točk več kot v pretekli meritvi, predvsem na račun vključitve dveh novih poklicev, ki sta dosegla zelo pozitiven rezultat.

Raziskavo Ogledalo Slovenije je družba Valicon izvedla v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si, preko katerega je od 20. do 30. oktobra svoje odgovore podalo 1064 posameznikov.