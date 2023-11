Nekdanji minister za gospodarstvo in bivši predsednik stranke SMC, ki se je kasneje preimenovala v Konkretno, je postal član strokovnega sveta SDS. Strokovni svet je statutarno delovno telo SDS, ki preučuje strokovna vprašanja, akte, predloge zakonov, novel in drugih dokumentov, ki jih sprejemajo posamezna ministrstva, vlada in parlament. Strokovni svet oblikuje stališča, daje pobude, predloge in mnenja izvršilnemu odboru in poslanski skupini SDS.

Strokovni svet SDS v ožji sestavi sestavljajo predsedniki odborov, ki lahko glede na svoje strokovne reference prispevajo k iskanju alternativ in novih priložnosti za stranko in tudi za Slovenijo. Vodi ga predsednik SDS. Članstvo v SDS ne velja kot pogoj za imenovanje v strokovni svet, ki sestavlja 12 odborov. Poleg imenovanja Počivalška izstopa tudi, da odbor za obrambo SDS prevzema nekdanji direktor Slovensko obveščevalne varnostne agencije (Sova) Janez Stušek.

Odbor za zunanje zadeve medtem prevzema diplomat Tone Kajzer, ki je moral na začetku leta zaradi nepooblaščenega posredovanja fotografije zaupne depeše prvaku SDS Janezu Janši predčasno zapustiti veleposlaniško mesto v ZDA. Odbor za kmetijstvo in okolje prevzema nekdanji kmetijski minister v Janševi vladi Jože Podgoršek, ki je bil pred SDS v stranki NSi. Podgoršek je lani odstopil s položaja ministra po aferi, ko ni sam plačal visokega računa za oddih v Bohinju v hotelu poslovneža Damiana Merlaka. To je storil šele po medijskih razkritjih.