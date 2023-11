Mehičani vedo, kaj je dobro. Ta jed, prvotno naj bi bila sicer pripravljena z govejimi trakci, vedno opravi svojo nalogo zadovoljiti, nasititi in pocrkljati. Vse te barve in vsi ti okusi so res čarobni in nemogoče se jim je upreti. Meso z zelenjavo lahko pripravite tudi vnaprej, saj se lepo pogreje, zamrzovanja pa ne priporočamo. Ker je pripravljena hitro – slabe pol ure – je odlična tudi na zaposlen dan sredi tedna.

Pa poglejmo, kar se v tej jedi nahaja in kako lahko jed tudi prilagodite svojemu okusu.

V piščančjih fajitas se nahajajo:

BELJAKOVINE: Da bo meso lepo sočno, namesto piščančjih prsi uporabite zgornje bedre, se res težko izsušijo. Če piščančjega mesa nimate ali pa vam ne ustreza, lahko uporabite tudi kakšno drugo meso. Uporabite na trakce narezano puranje meso, uporabite goveje trakce ali pa svinjino. Čudoviti so lahko tudi gamberi ali pa koščki tofuja. Lahko uporabite tudi fižol.

ZELENJAVA: Za čudovit izgled uporabite zeleno, rdečo in rumeno papriko. Seveda pa lahko uporabite paprike katere koli barve. Enako je tudi s čebulo. Uporabite rdečo, rjavo ali belo. Čudovita bi bila tudi šalotka. Če želite, lahko dodate še popečene bučke.

ZAČIMBE: Da je ta jed res enostavna, uporabite mešanico soli, gorčičnih semen, česna, čebule, dimljene paprike, popra, origana, paprike in sladkorja.

Fajitas je torej mešanica mesa in zelenjave, ki jo postrežejo s tortilijami– te so lahko pšenične ali koruzne. Ponavadi so malo manjše, da jih je napolnjene lažje prijeti v roke in pojesti. Poleg postrezite še s sirom, zmečkanim avokadom, kislo smetano in čili omako in s solato.

Tortilje pogrejte oz. popečite na ponvi. Tortilijo potem najprej namažite z zmečkanim avokadom, na sredino položite nekaj mešanice mesa in zelenjave, dodajte malo sira in kislo smetano ali grški jogurt in pojejte. Malo je packasto, ker sočen nadev ponavadi malo kaplja, ampak se splača, ker je fenomenalno!

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave.

Najprej pa še nekaj odličnih mehiških, oziroma latino receptov, ki so zaradi vseh teh okusov in barv res fenomenalni:

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 lačni osebi)

2 žlici (olivnega) olja

300 g piščančjih beder

1 rdeča čebula

1 skodelica paprik (mešanica zelene, rdeče in rumene)

2 žlici začimbne mešanice (mešanica soli, gorčičnih semen, česna, čebule, dimljene paprike, popra, origana, paprike in sladkorja)

6 majhnih tortilij

1/2 avokada

2 žlici kisle smetane ali grškega jogurta

20 g sira

Limeta

PRIPRAVA

Paprike narežite na rezine, nato pa prelijte z žlico olja in potresite z žlico začimb. Piščanca prav tako prelijte z oljem in potresite z žlico začimb.

Piščanca položite na segreto ponev in pecite 5 minut na eni in nato še 5 minut na drugi strani. Položite ga na krožnik, pokrijte z aluminijevo folijo in pustite počivati. Vmes papriko popecite kar na isti ponvi. Piščanca narežite na rezine, dodajte k paprikami in pecite še približno 5 minut.

Sir naribajte. Avokado izdolbite, pokapajte z limetinim sokom in pretlačite. Tortilije popecite oziroma segrejte na ponvi.

Tortilijo namažite z avokadom, na sredino položite mešanico mesa in zelenjave, potresite s sirom in pokapajte s kislo smetano. Takoj postrezite.