Svoboda

Priznati je treba, da imajo Italijani smisel za estetiko in za komunikacijo. Na Škofijah se pelješ mimo mejnega prehoda brez kakršnih koli kontrol, po nekaj metrih pa naletiš na cestno zaporo. Ko se odpelješ z avtoceste, te pričakajo policijsko vozilo, policijski kombi in vojaško vozilo. Bolj kot na mejni prehod prizor spominja na vojaške nadzorne točke na vojnih območjih, manjkajo samo še vreče peska, prazni sodi nafte in nekaj metrov bodeče žice. Sporočilo je jasno: ve se, od kod prihaja nevarnost. Policaji in vojaki z brzostrelkami pazljivo gledajo, kdo se pripelje mimo njih. Na slovensko-italijanski meji so pregledali skoraj 19.000 oseb in 10.000 vozil, ustavili so 300 tujih državljanov, ki niso imeli pogojev za vstop v državo in jih 220 zavrnili, aretirali so deset oseb zaradi pomoči pri ilegalnem priseljevanju ter jih 35 ovadili zaradi drugih kaznivih dejanj. Številke ne kažejo na pretirano tveganje na naših mejah. Italijani pravijo, da bo kontrola ostala, dokler se »mednarodne razmere s povečano grožnjo terorizma ne bodo umirile«.