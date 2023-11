V Slovenski vojski so nam pojasnili, da je plazišče aktivno tudi danes in da ga nenehno spremljajo geologi in gasilci. Oba objekta, ki sta ogrožena, so izpraznili.

Kot je za STA povedal poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid, so gasilci in vojaki plaz nadzirali celo noč, nadzor pa bodo nadaljevali še naprej. Danes si bodo plaz, če bo to mogoče, natančneje ogledali tudi geologi. V ponedeljek je bilo namreč prenevarno, da bi stopili na plaz. Je pa v plazu še vedno veliko vode, ki teče po plazini in spodjeda brežino, je pojasnil Šmid.

Ni še jasno, kakšna bo usoda dveh objektov Vojašnice Boštjana Kekca, ki ju spodjeda plaz, ali bosta obstala ali pa se bosta ob nadaljnjem spodjedanju zemljine zapeljala po plazu. En objekt ni v uporabi, v drugem pa je vojaško skladišče, vendar v njem ne hranijo nevarne opreme. Zaprli so tudi dostop do ogroženih objektov, pristojne službe pa bodo podale oceno glede nadaljnjega ukrepanja pri sanaciji plazu.

Čeprav je material s plazu delno zasul Savo Bohinjko, vsaj zaenkrat ni nevarnosti, da bi reko povsem zajezil. Kot je pojasnil Šmid, je namreč Sava po obilnih padavinah zelo močna, splazeni material pa je sipek in ga Sava izpira. O dogajanju ves čas obveščajo tudi vodarje.

Plaz, ki se je na površini okoli enega hektara sprožil v ponedeljek zgodaj popoldne, je podrl tudi daljnovod, zaradi česar je bila motena oskrba električne energije v naseljih Kupljenik, Obrne in Bohinjska Bela. Elektro Gorenjska je vzpostavil začasno napajanje z agregatom.