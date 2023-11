Nepreslišano: Janez Bijol, novi predsednik zbora za alpsko smučanje na Smučarski zvezi

Če pogledamo nivo svetovnega pokala, niti nismo tako slabi. Pri fantih imamo špico, pri dekletih prav tako. Pri moških smo v hitrih disciplinah nekoliko slabši, ampak se tudi znamo uvrstiti med deseterico, kar za tako malo ekipo in proračun, kot ga imamo, sploh ni slabo. Mi tudi nimamo tako slabe baze, predvsem pa moramo veliko narediti pri kadrih. Pri nas je, da ne bom pretiraval, od 90 do 95 odstotkov trenerjev bivših tekmovalcev. Potem ko so nehali tekmovati, so začeli delati v klubih, pridobili neko smučarsko izobrazbo, redki izmed njih so zaključili fakulteto. Ti so bolj izjeme kot pravilo in tu je problem. Na kadrovskem področju moramo veliko narediti, ker bomo lahko samo s pravimi, zavzetimi trenerji v otroškem in mladinskem programu nekaj premaknili naprej. Po lanskih podatkih 62 Slovencev dela v tujini v vlogi trenerjev ali serviserjev. Če bi samo nekateri od teh prišli nazaj v Slovenijo, bi kadrovski nivo dvignili. Pri nas boljši trener zasluži manj kot pa v tujini drugorazredni serviser, to je ključni problem.