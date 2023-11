V individualnem športu ni naključij, zato vedno zmagajo najboljši. Ko je govora o slovenskem judu, se zdi, kot da živimo v pravljici, saj se uspehi kar vrstijo. Urška Žolnir, Raša Sraka Vuković, Lucija Polavder, Tina Trstenjak, Klara Apotekar, Rok Drakšič in Adrian Gomboc vsi zelo dobro vedo, kako je stati na najvišji stopnički na evropskem prvenstvu. V Montpellieru pa se je sedmerici pridružila še Andreja Leški, ki je pokorila konkurenco v kategoriji do 63 kilogramov. Zdravljica je znova donela.

Na poti do zlate kolajne je na tatamiju po vrsti premagala Španko Cristino Cabano Perez, Rusinjo Kamilo Badurovo, Madžarko Szofi Ozbas, Kosovarko Lauro Fazliu in nato še v finalu Izraelko Gilo Shariru. Proti slednji v karieri še ni nikoli izgubila. »Najprej sploh ne morem verjeti, kje sem in kaj sem dosegla. Čeprav sem nekako ciljala in si po tihem želela ta vrh. S tem sem dokazala, da sem elita in med najboljšimi judoistkami v Evropi in tudi v svetu, tako da sem presrečna. Najboljše je, ko si želiš nekaj, česar še nisi dosegel, ko ciljaš še eno stopničko višje od tam, kjer si že bil. To se mi je danes zgodilo in se dogajalo čez celoten teden. Vedela sem, da sem dobro pripravljena, ampak dobra pripravljenost ne pomeni zmagoslavja, temveč le, da začenjaš na isti ravni kot vsi ostali. Na prvenstvo vsi pridejo dobro pripravljeni, na tem pa moraš graditi še vse ostalo,« se je smejalo 26-letni študentki Andreji Leški.

Vzačetnih borbah je bila Slovenka dokaj zadržana, nato vse bolj ogreta, v finalu pa ji je šlo vse kot po maslu. »Moram priznati, da sem bila po prvih dveh borbah malce razočarana nad tem, da sem morala taktično ugnati ti dve tekmovalki, ampak tako je bilo. Razlike med nami so res majhne, odloča vsaka taktika, napakica, ampak sem vesela, da mi je uspelo,« je še dejala druga z letošnjega svetovnega prvenstva v Dohi, ki je bila za zlato kolajno od druge nosilke boljša z vazarijem.

Žal je to bila edina slovenska kolajna, čeprav ji je bila blizu Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kilogramov, a jo je v borbi za tretje mesto premagala Hrvatica Barbara Matić. Slovenka, sicer dobitnica bronaste kolajne z lanskega EP v Sofiji, je prvič izgubila v četrtifnalu, ko se je pomerila s Francozinjo Marie Eve Gahie, evropsko in svetovno prvakinjo. V repesažu se je znova zbrala, v že omenjenem boju za kolajno pa izgubila po iponu.

»Proti Hrvatici sem vedela, kaj me čaka, je le dvakratna svetovna prvakinja, zame je bila tokrat premočna. Vsaka tekma je nekaj posebnega, v vsaki borbi je veliko presenečenj, ampak Matićeva je trenutno res konstantna tekmovalka. Z njo se je težko boriti, saj je zelo nevarna z vseh situacij. Nekaj kvalifikacijskih točk sem vseeno osvojila, a na prvenstvo sem prišla z višjimi cilji, zato sem rahlo razočarana. Ko bom vse skupaj prespala, bom verjetno ugotovila, da je rezultat zadovoljiv,« je ocenila 31-letna Anka Pogačnik, ki si je v repesažu proti Izraelki Mayi Goshen, ki je bila zaradi nedovoljenega prijema diskvalificirana, nekoliko poškodovala levi komolec. x

