Urška v Disneylandu na dan mrtvih

Naj parafraziram verz, ki ga je napisal znani ljubljanski pesnik, zapele in zaigrale pa so ga urbane legende z imenom Carina: »Kakšen praznik je to, ko moraš umreti, da bi ga doživel!?« Tako nekako je s tem dnevom mrtvih, ki ga manjši del tistih, ki so globoko verni, celo rahlo prezira, zatrjujoč, da je to »sektašenje«. Po drugi strani so vsi sveti, kot rečemo, postali del praznične kulture v zahodni Evropi. Prijatelji iz Grenobla, Bruggesa ali Bruslja si vzamejo premor in se za krajši čas vrnejo v rojstni kraj.